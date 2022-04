Copa do Brasil: Ceará e Fortaleza são favoritos na 3ª fase e brigam por premiações milionárias

A 3ª fase da Copa do Brasil de 2022 começa nesta quarta-feira (20) para Ceará e Fortaleza. As equipes cearenses têm pela frente o Tombense-MG e o Vitória-BA, respectivamente. E a competição é fundamental na perspectiva orçamentária de Vovô e Leão, o que ressalta o peso do favoritismo.

METAS DE CEARÁ E FORTALEZA NA COPA DO BRASIL

Ceará: avançar às quartas, o que renderia R$ 11,57 milhões.

Fortaleza: avançar às oitavas, o que renderia R$ 4,9 milhões.

Únicos representantes nordestinos na Série A, os times possuem a missão de se aproximar das metas previstas para a temporada. O Alvinegro já eliminou dois adversários (São Raimundo-RR e Tuna Luso-PA), enquanto o Tricolor do Pici estreará na competição com o clássico do Nordeste.

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

1ª fase (Pote I): R$ 1,27 milhão

2ª fase (Pote I): R$ 1,5 milhão

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Total: R$ 4,67 milhões

Legenda: Vina marcou um dos gols do Ceará na vitória contra a Tuna Luso-PA por 2 a 0 na Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

É fato: não há jogo fácil na competição, que acumula “zebras” desde o início. Mas a qualidade técnica, o maior investimento e a possibilidade de dois jogos são condições favoráveis aos clubes.

PREMIAÇÃO DO FORTALEZA NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Total: R$ 1,9 milhão

Legenda: Yago Pikachu é um dos grandes destaques do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / FEC

Momentos do adversários

Rival do Ceará, o Tombense-MG soma dois empates na Série B de 2022, contra Sampaio Corrêa-MA e Operário-PR, ambos pelo placar de 1 a 1. Na Copa do Brasil, também avançou com duas igualdades, diante de Icasa e Moto Club-MA - o último jogo, com triunfo nos pênaltis por 4 a 2. Pelo Campeonato Mineiro, foi vice-campeão do Troféu Inconfidência, sem envolver o G-4 do torneio.

Rival do Fortaleza, o Vitória-BA soma duas derrotas na Série C de 2022, contra Remo (2x1) e Floresta (1x0). Na Copa do Brasil, empatou com o Castanhal-PA (0x0) e venceu o Glória-RS (2x0). Pela Copa do Nordeste, foi eliminado ainda na 1ª fase, mesmo roteiro da Copa do Nordeste.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL DE 2022: