Tombense x Ceará: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo tem nesta quarta-feira (20), em jogo pela 3ª Fase da Copa do Brasil. O Alvinegro visita o Tombense/MG, às 21h30 no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

Nesta 3ª Fase, a vaga será definida em duas partidas. O duelo decisivo será no dia 11 de maio, às 19 horas, na Arena Castelão.

Enquete



inter@



Onde Assistir



A partida será transmitida pela Rádio Verdes Mares, Tempo Real do Diário do Nordeste, Premiere e SporTV

Confira o Jogada 2º Tempo sobre o jogo do Vozão:

Caminhos



Para chegar até a atual fase da Copa do Brasil, o Vozão eliminou o São Raimundo/RR e a Tuna Luso. As duas primeiras fases foram disputadas em jogo único, com o Ceará vencendo ambas por 2 a 0, a primeira em Roraima e a segunda no Castelão. Se o Vozão avançar, receberá R$ 3 milhões de reais de cota.

Já o Tombense, eliminou o Icasa após um empate em 0 a 0 como visitante em Barbalha, e o Moto Club nos pênaltis após o empate em 1 a 1 no Maranhão.

Com chega o Vovô



O Ceará chega para o confronto da Copa do Brasil precisando se recuperar da derrota por 3 a 1 para o Botafogo no Castelão no último domingo pela Série A. A equipe foi surpreendida quando vinha de 3 grandes vitórias, entre elas na estreia do Brasileirão contra o Palmeiras fora de casa.

Para o confronto com o Tombense, sete atletas não viajaram com a delegação alvinegra para Minas Gerais e serão desfalques. São eles: Bruno Pacheco (desgaste físico), Victor Luís (lesão muscular na coxa direita), Fernando Sobral (lombalgia), Richardson (desconforto na coxa esquerda), Richard (desgaste físico), Dentinho (edema muscular na coxa esquerda), Matheus Peixoto (transição).

Legenda: O volante Lindoso sera titular do Vovô contra o Tombense pela Copa do Brasil Foto: THIAGO GADELHA

"Como é um jogo de Copa, vamos buscar um resultado que nos dê tranquilidade para o jogo de volta. Com dois jogos, eles devem querer propor o jogo um pouco mais em casa. Claro que não devemos mudar muito nosso estilo de jogo, mas precisaremos montar uma boa estratégia. Temos que nos preparar bem e fazer um grande jogo", declarou o volante Rodrigo Lindoso.

Se o Vozão tem tantos desfalques, um retorno importante está garantido: o meia Vina. Ele cumpriu suspensão contra o Botafogo pela Série A e fez muita falta ao time alvinegro.



Tombense

Se o Vovô tem 3 pontos e duas rodadas na Série A, o time mineiro empatou suas duas partidas na Série B: com o Operário na estreia em casa e Sampaio Corrêa no Maranhão, ambos por 1 a 1.

Comandado pelo técnico Hemerson Maria, o Gavião não terá à disposição o zagueiro Ednei, que já atuou na competição pelo Mirassol, Joseph, pelo Botafogo-SP, e Ítalo Henrique, pelo ABC. Os lesionados são os zagueiros Luan e Mateus Buiate.

Prováveis escalações





Tombense

Rafael Santos; David, Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Gustavo Cazonatti, Zé Ricardo e Igor Henrique; Everton, Keké e Ciel. Técnico: Hemerson Maria

Ceará

João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luis Otávio e Kelvyn; Lucas Ribeiro, Geovane, Rodrigo Lindoso, Lima, Mendonza e Vina. Técnico: Dorival Junior

Ficha Técnica

Competição: Copa do Brasil - 3ª Fase - ida

Local: Soares de Azevedo, em Muriae (MG)

Data e Horário: 20 de abril de 2022 - 21h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez - BA

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA) - BA e Elicarlos Franco de Oliveira - BA

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte