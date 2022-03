Ceará vence o São Raimundo-RR por 3 a 0 e avança na Copa do Brasil

O Ceará está na 2ª Fase da Copa do Brasil. O Alvinegro venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0, na noite desta quarta-feira no estádio Canarinho, em Roraima, avançando de fase na competição nacional.

Na próxima fase, também em jogo único, o Vozão enfrentará a Tuna Luso/PA. De acordo com o sorteio da CBF, o duelo será no Castelão, sem vantagem para nenhum dos clubes.

O Vozão volta a jogar no próximo sábado (5), pela Copa do Nordeste, contra o CSA, no Castelão, às 19h4 pela 7ª rodada.

O jogo

O Ceará entrou em campo disposto a apagar a eliminação precoce no Campeonato Cearense diante do Iguatu no último sábado.

O gramado irregular do estádio Canarinho dificultou a proposta de jogo do Ceará, de troca de passes, mas ainda assim o time não demorou para controlar as ações do jogo.

Logo aos 4 minutos, Richardson lançou Michel Macêdo, que cruzou e Luiz Otávio mandou por cima.

Com praticamente toda a posse de bola desde o início, o Ceará foi criando chances, como com Vina aos nove, mas o atacante chutou em cima da zaga após passe de Cléber.

Foi quando aos 23 minutos, Mendoza fez uma grande jogada e marcou um golaço. O colombiano deu uma "caneta" no volante Juca e bateu com categoria, colocado para vencer o goleiro, abrindo o placar para o Vozão.

Legenda: O colombiano Mendoza abriu o caminho para a vitória alvinegra com um golaço Foto: Israel Simonton/CearaSC

O time da casa tentou sair mais para o jogo após sofrer o gol, mas não conseguia levar perigo ao gol de João Ricardo.

E o Ceará, continuava criando, com em forte chute de Victor Luis que o goleiro João Victor espalmou.

Até o fim do 1º tempo, o Vozão continuou atacando, mas em ritmo mais lento, criando apenas mais uma chance com Victor Luiz, que o goleiro tirou de soco.

Mais gols

Para a etapa final, o Ceará voltou com um ritmo mais intenso, buscando definir o jogo. Logo aos 5 minutos, Victor Luis cobrou falta e acertou a trave, em cobrança no cantinho.

Com amplo domínio, o segundo gol era questão de tempo e aconteceu aos 17 minutos. Vina bateu escanteio na cabeça de Cléber, que só colocou para marcar o segundo do Vozão.

A boa vantagem fez o técnico Tiago Nunes alterar a equipe pelo desgaste, mas o Ceará continuou melhor, criando suas chances de gol.

Aos 26 minutos, Cléber tabelou com Vina, o meia cruzou e o defensor do São Raimundo quase marcou contra.

Mas a chance mais incrível foi aos 38 minutos, com Mendoza, que perdeu gol feito. Após jogada de Nino Paraíba, o colombiano, de frente para o gol e sem goleiro, acertou o travessão.

O Vozão ainda perderia mais oportunidades com Lima, Mendoza e Zé Roberto, até fazer o terceiro, aos 45, com o goleiro João Victor marcando contra, após o zagueiro Selson tentar tirar o rebote de finalização de Nino Paraíba e chutar em cima dele.

Após o apito final, a torcida alvinegra que compareceu em bom número ao estádio, aplaudiu o time e o técnico Tiago Nunes.