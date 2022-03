Ceará anuncia atacante Dentinho com contrato até o fim de 2022

O Ceará anunciou nesta quarta-feira (2) a contratação do atacante Dentinho. O atleta assina contrato até o fim de 2022.

Com 33 anos, o jogador foi revelado pelo Corinthians e estava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, acumulando 10 temporadas no futebol europeu. Realizando exames médicos, o atleta já tinha posado para foto com o manto alvinegro junto de um torcedor.

O presidente Robinson de Castro, em coletiva na terça, também havia mencionado a situação do atleta, mas ressaltou que restava apenas a assinatura do contrato.

Legenda: Dentinho assinando contrato com Gilberto Silva ao lado Foto: Felipe Santos/ CSC

Dentinho é o 9º reforço para o ano. Os demais foram: zagueiro Lucas Ribeiro; laterais-direitos Nino Paraíba e Michel Macedo; lateral-esquerdo Victor Luís; volantes Richardson e Richard; além dos atacantes Zé Roberto e Iury Castilho.

O próximo compromisso do Ceará é nesta quarta (2), quando enfrenta o São Raimundo-RR pela 1ª fase da Copa do Brasil, às 19h, em Roraima. O regulamento indica jogo único, com o Vovô avançando até com empate. Ficha técnica Nome: Bruno Ferreira Bonfim (Dentinho).

Posição: Atacante.

Nascimento: 19/01/1989.

Clubes: Corinthians, Besiktas, Shakhtar Donetsk e Ceará.

Títulos: Sul-Americano Sub-20 (2009), Série B (2008), Copa do Brasil (2009), Supertaça da Ucrânia (2016 e 2018), Taça da Ucrânia (2012, 2013, 2016, 2017, 2018 e 2019) e Campeonato Ucraniano (2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2020).