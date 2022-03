Premiação milionária, confiança e vaga: objetivos do Ceará contra o São Raimundo na Copa do Brasil

O Ceará inicia a caminhada na Copa do Brasil de 2022 nesta quarta-feira (2). Em Roraima, às 19h, enfrenta o São Raimundo-RR em jogo único da 1ª fase. E diversos elementos tornam esse confronto decisivo para o time comandado por Tiago Nunes.

Pelo regulamento, a classificação alvinegra é possível com um empate ou uma vitória. Somente a derrota deixa a vaga com o adversário, que nunca venceu nenhum duelo na história da competição.

CAMPANHAS RECENTES DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL

2018: avançou até a 3ª fase (Athletico-PR).

2019: avançou até a 3ª fase (Corinthians).

2020: avançou até as quartas de final (Palmeiras).

2021: avançou até a 3ª fase (Fortaleza).

1. RECEITA MILIONÁRIA

O Ceará iniciou na Copa do Brasil com a premiação de R$ 1,27 milhão, em cota de participação por compor o Pote 1 - divisão da CBF pelo ranking nacional de clubes. Se avançar, fatura mais R$ 1,5 milhão, o que pode totalizar R$ 2,77 mi. O valor é importante para o equilíbrio financeiro do Vovô.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL DE 2022:

1ª fase (participação do Pote 1): R$ 1,27 milhão.

2ª fase: R$ 1,5 milhão.

3ª fase: R$ 1,9 milhão.

Oitavas de final: R$ 3 milhões.

Quartas de final: R$ 3,9 milhões.

Semifinais: R$ 8 milhões.

Vice-campeão: R$ 25 milhões.

Campeão: R$ 60 milhões.

Legenda: A diretoria alvinegra aposta em desempenho positivo da equipe em torneios com mata-mata Foto: Thiago Gadelha / SVM

2. META NO PLANEJAMENTO

A melhor classificação do Ceará na Copa do Brasil foi o vice-campeonato de 1994. No âmbito recente, o principal desempenho foi em 2020, ao chegar nas quartas de final e ser derrotado pelo Palmeiras.

Para a temporada atual, de orçamento recorde, a meta do Vovô é chegar pelo menos nas quartas. A gestão acredita que há potencial na equipe para avançar no mata-mata. Vale ressaltar que Tiago Nunes tem vasta experiência na competição, sendo campeão em 2019 pelo Athletico-PR.

Legenda: Vina é um dos protagonistas do elenco alvinegro na atual temporada Foto: Thiago Gadelha / SVM

3. RETORNO DA CONFIANÇA

O Ceará busca retomar a confiança após a eliminação no Campeonato Cearense para o Iguatu, nas quartas de final. O resultado trouxe mudanças internas, como a saída do preparador físico, além de resultar em um voto de confiança para a manutenção do técnico Tiago Nunes no cargo.

Para além do Estadual, o Vovô é o líder invicto do Grupo B da Copa do Nordeste. Assim, a Copa do Brasil é a chance de fazer boa apresentação, garantir classificação e buscar novo rumo, inclusive como resposta de alguns atletas que foram até cobrados por torcedores no embarque.