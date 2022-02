Entenda os motivos do Ceará para apostar na sequência do técnico Tiago Nunes

A diretoria do Ceará apostou na manutenção do técnico Tiago Nunes após a eliminação nas quartas de final do Campeonato Cearense de 2022. O profissional recebeu voto de confiança, enquanto mudanças internas foram realizadas, como a saída do executivo de futebol alvinegro Jorge Macedo.

Em reunião da cúpula do Vovô no último domingo (27), a opção interna foi pela permanência. É fato: a resposta precisa vir em desempenho e retomada de confiança do elenco de modo imediato. A queda histórica do Estadual não pode ser canalizada em um único agente.

O contexto de montagem de elenco, nível de jogo e movimentações de mercado trouxeram o clube ao ponto atual. Com dois meses, o ano tem uma sequência pela frente e diversas competições (Copa do Brasil, Série A, Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste), o que exigirá uma mudança de foco.

O trabalho de Tiago tem a Copa do Brasil pela frente, na quarta-feira (2), contra o São Raimundo-RR. É jogo eliminatório e vale receita ao Vovô, que tem a meta de chegar pelo menos às quartas de final.

Motivos para permanência de Tiago Nunes

Copa do Brasil

Legenda: São Raimundo-RR conquistou o Campeonato Roraimense 2021 Foto: Helio Garcias/São Raimundo

O confronto com o São Raimundo-RR, em Roraima, é fundamental no planejamento do Ceará. Em caso de classificação, fatura R$ 1,5 milhão. Em campo, vaga garantida até com um empate. A delegação viaja nesta segunda (28), data da reapresentação após a queda no Estadual.

A iminente decisão pesou em prol de Tiago, que é o responsável pela preparação do time para o compromisso, principalmente após a demissão do auxiliar técnico Daniel Azambuja. Por isso, o intervalo de tempo curto o torna importante. A classificação à 2ª fase é uma obrigação da equipe.

Sequência do planejamento

Legenda: O atacante Zé Roberto foi contratado pelo Ceará após pedido do técnico Tiago Nunes Foto: Thiago Gadelha / SVM

A permanência de Tiago Nunes também passa a mensagem de sequência no planejamento. Com Guto Ferreira, a gestão buscou um trabalho mais duradouro em escala recente e, essa mudança de postura, gera maior estabilidade interna, principalmente com as apresentações nas competições.

Tiago implantou um modelo de jogo (4-1-3-2), conhece o elenco e participou da pré-temporada. Uma saída, em semana decisiva, exigiria o retorno da gestão ao mercado na busca por um novo treinador, uma tarefa díficil.

Identidade tática

Legenda: No esquema 4-1-3-2, Vina se tornou um atacante para o Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

O Ceará está longe do desempenho ideal. Com uma maratona de jogos em 2022, oscilou e não conseguiu êxito no primeiro mata-mata do ano, eliminado para o Iguatu. No entanto, hoje, há uma identidade tática construída desde o fim do Brasileirão de 2021, com contratações para o 4-1-3-2.

O perfil da equipe foi alterado, tornando-se mais agressivo - diferente do estilo de Guto Ferreira. E Tiago sempre ressaltou a necessidade de reforços para qualificar o elenco. A variação de atletas e táticas ainda são desafios para o treinador, mas há algo formado. Antes da eliminação, o saldo era positivo junto da diretoria, com a equipe na liderança do Grupo B da Copa do Nordeste.