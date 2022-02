Tiago Nunes lamenta derrota e assume responsabilidade por desclassificação do Ceará; veja coletiva

O técnico Tiago Nunes lamentou a derrota e eliminação do Ceará no Campeonato Cearense após o confronto diante do Iguatu. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro assumiu a responsabilidade do resultado negativo, mas afirmou que é necessário focar na partida diante do São Raimundo-RR pela Copa do Brasil.

"A gente desempenha o futebo, que é um esporte coletivo, onde compartilhamos as responsabilidades, compartilha muito dos ônus e dos bônus [...] se há de se eleger um culpado, o culpado sou eu, o treinador do Ceará, Tiago Nunes, sou eu o culpado pelo que aconteceu. E assumo a responsabilidade de maneira total, sem problema algum, e vou arcar com isso tentando dar o meu melhor, junto com a comissão técnica, grupo de atletas e clube, para que consigamos reverter essa imagem.", disse o treinador.

“O primeiro passo é olhar para si mesmo, para dentro, olhar para o que nós apresentamos no jogo de hoje (sábado), olhar para nossa disponibilidade e os atletas que estão à disposição, entender quais foram nossas limitações, o que podemos evoluir, fazer uma análise racional disso tudo e através dessa análise mostrar aos atletas quais são os pontos que precisamos evoluir. Temos conversado diariamente, não temos tempo para ficarmos lamentando. Estamos tristes, insatisfeitos, sentindo muito a dor dessa desclassificação, mas temos que levantar a cabeça partir para próxima e focar todas as energias no próximo jogo (contra o São Raimundo-RR).", completou Tiago Nunes.

Para além do baque da eliminação, o comandante foi questionado sobre o desempenho apresentado por seus jogadores nas últimas partidas e quais lições a derrota para o Iguatu e a desclassificação precoce no Campeonato Cearense dão ao grupo alvinegro.

“Nos dois jogos anteriores, contra Atlético-BA e Iguatu, nós vencemos e merecemos vencer, independente da questão da performance. […] O jogo de hoje foi um jogo onde tivemos muita dificuldade de competir. O adversário venceu duelos no meio-campo mais vezes que a gente, usou do jogo direto, que eles estão acostumado a fazer aqui dentro (Estádio Morenão), e nós não conseguimos equilibrar esse jogo. Demoramos demais para entrar na partida tecnicamente, abdicamos de um jogo por aproximação por um jogo de forçar bolas longas, de transições e, consequentemente, fugindo da nossa principal característica que é o jogo de apoio. Também, logicamente, sentimos falta de jogadores importantes que estão fora do elenco neste momento, jogadores que vinham dando uma sustenção, para que pudessemos ter uma rodagem física do grupo. São pequenos fatos que acabam colaborando para que não consigamos manter a regularidade da perfomance. A partir deste momento, precisamos pensar fora da caixa, pensar novas opções e o que fez de positivo e negativo. Não há tempo de se lamentar. [...] É caminhar olhando para frente neste momento, lamber as feridas e buscar a classificação na Copa do Brasil."

Pela frente, a equipe de Tiago Nunes terá quatro competições: Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Sul-Americana e Série A do Campeonato Brasileiro. Na visão do comandante, sentir a declassificação contra o Iguatu é necessário para entender "a representatividade do Ceará".

"Primeiro iremos sentir a derrota, entender a grandeza do clube, a representativade que o Ceará tem, ainda mais na região Nordeste e no campeonato local. Tem que sentir. Nós todos estamos sentindo muito, os jogadores também tem que sentir bastante e saber que é algo ruim para a imagem do clube, para nossa imagem profissional e que temos que dar a volta por cima apresentado resultado imediato. Temos condições para isso, elenco para isso, temos bagagem e experiência suficiente para administrar um momento ruim também. Já passamos por dificuldades na carreira em outras circunstâncias. É um momento de compartilhar essa dor, assumir a responsabilidade e seguir em frente, tentando remediar isso, se é possível, da maneira mais rápida possível, com a classificação na Copa do Brasil."

Confira a coletiva na íntegra