Ceará e Fortaleza têm melhor início de campanha no atual formato da Copa do Nordeste; veja histórico

Únicos representantes nordestinos na Série A do Brasileiro de 2022, Ceará e Fortaleza mantém o protagonismo cearense também na Copa do Nordeste. Divididos por chaves na fase de grupos, as equipes lideram os respectivos grupos e possuem campanhas idênticas: três vitórias e três empates.

O desempenho, juntos, permite o melhor início de campanha no atual formato do Nordestão, iniciada em 2019, quando se adotou uma fase de grupos com duas chaves e 16 clubes. O ano marca ainda o começo de uma participação consecutiva do Estado do Ceará na final do torneio, com dois troféus.

Campanhas no atual formato da Copa do Nordeste

Ceará

2022: 3V e 3E

2021: 2V e 4E (terminou a fase de grupos como líder do Grupo B)

2020: 1V e 5E (terminou a fase de grupos como líder do Grupo B)

2019: 3V e 3E (terminou a fase de grupos como vice-líder do Grupo B)

Fortaleza

2022: 3V e 3E

2021: 3V, 2E e 1D (terminou a fase de grupos como líder do Grupo A)

2020: 3V, 2E e 1D (terminou a fase de grupos como líder do Grupo A)

2019: 2V, 3E e 1D (terminou a fase de grupos como líder do Grupo A)

Legenda: Ceará e Fortaleza mostraram força no cenário nacional nos últimos anos Foto: Thiago Gadelha / SVM

No intervalo, o Leão venceu o Botafogo-PB e foi campeão na estreia do novo formato. Na sequência, o Ceará encarou o Bahia duas vezes seguidas em finais (2020-2021), com um título para cada lado.

Na campanha de 2022, o Leão é o líder do Grupo A, com 12 pontos e o melhor ataque, com 14 gols. O Vovô tem a mesma pontuação e a ponta do Grupo B, com principal defesa, de dois tentos sofridos.

Campanhas na Copa do Nordeste de 2022

Fortaleza (Grupo A): 12P - 3V- 3E - 0D - 14 gols pró - 5 gols contra - 60% de aproveitamento

Ceará (Grupo B): 12P- 3V - 3E - 0D - 9 gols pró - 2 gols contra - 60% de aproveitamento

Legenda: Ceará e Fortaleza conquistaram um título cada da Copa do Nordeste desde 2019 Foto: Camila Lima / SVM

Clássico-Rei na final?

O único encontro entre Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste de 2022 terminou empatado: 1x1 na Arena Castelão. Com campanhas positivas, os times caminham para a classificação ao mata-mata e, se mantiverem a hegemonia, podem realizar uma decisão histórica: uma inédita final cearense.

A possibilidade existe, mas é difícil, principalmente com adversários tradicionais no mata-mata ou mesmo a chance de Leão e Vovô precisarem se enfrentar nas quartas ou semifinais. No momento, restam duas rodadas pela frente, e há times ainda com jogos atrasados, o que mexe na tabela.

Um cenário possível para o Clássico-Rei na final é com os clubes avançando como líderes, o que evitaria duelos nas etapas eliminatórias. Outra chance, mais improvável, seria se um time ficasse em 1º na fase de grupos e a outra em 4º, ou se ambas, de modo simultâneo, fossem 2ª ou 3ª colocados.

Qualquer outro cenário resulta em um choque nas quartas ou semifinais. Isso porque o regulamento promove confrontos entre os grupos nas eliminatórias, como em 2019: vitória do Vovô na semifinal.

Mata-mata da Copa do Nordeste de 2022