São Raimundo/RR x Ceará: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ceará tem nesta quarta-feira (2), sua segunda "decisão" na temporada de 2022. E chega bastante pressionado após ter falhado na primeira disputa de mata-mata, ao ser eliminado de forma surpreendente pelo Iguatu nas quartas de finais do Campeonato Cearense. O Alvinegro encara o São Raimundo/RR, às 19 horas no estádio Canarinho, em Boa Vista (RR), em jogo único pela 1ª Fase da Copa do Brasil.

Onde Assistir



A partida será transmitida pelo Sportv, Premiere, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Regulamento

Para se classificar, o Vozão tem a vantagem do empate, por ser o visitante do jogo único. Para o Mundão, só a vitória interessa para se classificar. Quem passar, enfrenta o vencedor do confronto entre Tuna Luso-PA e Novorizontino.

Por estarem em potes diferentes na competição e o Ceará um time de Série A, a cota caso o Vovô passe de fase é de R$ 1 milhão e 270 mil, já os roraimenses receberão R$ 620 mil.

Pressão

O Ceará vive um momento turbulento após eliminação precoce no Campeonato Cearense no último sábado.

Após a eliminação, mudanças no departamento de futebol aconteceram, com as demissões de Jorge Macedo (executivo de Futebol), Daniel Azambuja (auxiliar-técnico) e André Volpe (preparador físico).

E no embarque da equipe para Roraima, a torcida protestou, elegendo como principais alvos os jogadores e a diretoria.

Assim, em meio ao momento de pressão, o técnico Tiago Nunes, que embora prestigiado pela diretoria e torcida, precisa da classificação para que o clube vire a "página" da eliminação e reduza a pressão.

"A partir deste momento, precisamos pensar fora da caixa, pensar novas opções e o que fez de positivo e negativo. Não há tempo de se lamentar. É caminhar olhando para frente neste momento, lamber as feridas e buscar a classificação na Copa do Brasil", declarou o treinador alvinegro.

Para o duelo, o treinador conta com o retorno do meia Lima, que já cumpriu período de transição e foi relacionado para a partida.

Porém, alguns atletas importantes seguem de fora, como o lateral-esquerdo Bruno Pacheco (segue em transição com o Departamento Físico), os volantes Richard (fratura na mandíbula) e Fernando Sobral (edema na parte posterior da coxa esquerda).

O atacante Iury Castilho, em recuperação de edema muscular na coxa esquerda, também não viajou.



São Raimundo

O São Raimundo-RR ainda não atuou na temporada de 2022. Com o adiamento do Campeonato Roraimense, o primeiro compromisso oficial da equipe será contra o Ceará pela Copa do Brasil. Em 2021, a equipe realizou 29 partidas, com 16 vitórias, oito empates e cinco derrotas.

No ano vigente, sob o comando de Beto Vieira, irá disputar ainda Estadual, Copa Verde e Série D. A apresentação do grupo foi no dia 24 de janeiro, com realização de amistosos no intervalo de tempo, como a vitória por 2 a 1 diante do Atlético La Cruz, da Segundona da Venezuela.

"A nossa expectativa é a melhor para a estreia na temporada, contra o Ceará, e para o início do Estadual, onde vamos defender nossa coroa. Estamos trabalhando em dois períodos, para chegar bem fisicamente (no jogo)", disse o auxiliar de preparação física Moisés Loureiro.

Prováveis Escalações

São Raimundo

João Vitor; Bruno Limão, Selson, Vera Cruz e Cabecinha; Juca, Belão, Fininho, Wander e Juninho; Raí. Técnico: Chiquinho Viana

Ceará



João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Richardson, Marlon, Vina; Lima, Mendoza, Zé Roberto.. Técnico: Tiago Nunes.

Ficha Técnica

Competição: Copa do Brasil - 1ª Fase

Local: Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR).

Data/Hora: 02/03/2022 – 19h

Árbitro: Thiago Luis Scarascati (SP) . Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Fábio Rogério Baesteiro (SP)