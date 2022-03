Estreia em 2022, elenco e tática: tudo sobre o São Raimundo-RR, rival do Ceará na Copa do Brasil

O Ceará enfrenta o São Raimundo-RR na 1ª fase da Copa do Brasil de 2022. A partida ocorre na quarta-feira (2), em jogo único, às 19h, no estádio Canarinho, em Boa Vista-RR. O confronto vale vaga na próxima fase, receita milionária e pode ter classificação alvinegra com vitória ou empate.

Assim, o Diário do Nordeste preparou um raio-x do adversário do Vovô. Fundado em 1963, o São Raimundo é conhecido pela torcida como “Mundão” e homenageia um clube paraense com o mesmo nome. As cores da equipe são azul e branco, sendo ainda o atual campeão estadual de Roraima.

A provável escalação para o jogo contra o Ceará é: João Vitor; Bruno Limão, Selson, Vera Cruz e Cabecinha; Juca, Belão, Fininho, Wander e Juninho; Raí. A formação tática principal é a 4-2-3-1, com alternância para 4-5-1. Em campo, um atacante de referência, com movimentações ofensivas pelos lados. Os volantes possuem liberdade para apoiar, enquanto os extremos recuam para preencher melhor o meio-campo na organização defensiva.

Estreia em 2022

Legenda: São Raimundo-RR conquistou o Campeonato Roraimense 2021 Foto: Helio Garcias/São Raimundo

O São Raimundo-RR ainda não atuou na temporada de 2022. Com o adiamento do Campeonato Roraimense, o primeiro compromisso oficial da equipe será contra o Ceará pela Copa do Brasil. Em 2021, a equipe realizou 29 partidas, com 16 vitórias, oito empates e cinco derrotas.

No ano vigente, sob o comando de Beto Vieira, irá disputar ainda Estadual, Copa Verde e Série D. A apresentação do grupo foi no dia 24 de janeiro, com realização de amistosos no intervalo de tempo, como a vitória por 2 a 1 diante do Atlético La Cruz, da Segundona da Venezuela.

"A nossa expectativa é a melhor para a estreia na temporada, contra o Ceará, e para o início do Estadual, onde vamos defender nossa coroa. Estamos trabalhando em dois períodos, para chegar bem fisicamente (no jogo)", disse o auxiliar de preparação física Moisés Loureiro.

Objetivo inédito

Um dos principais objetivos do São Raimundo-RR na Copa do Brasil é superar a 1ª fase. No retrospecto, em nove participações no torneio, a equipe nunca venceu. Nos últimos três anos, inclusive, empatou com América-MG e Cruzeiro (2x), o que não garante classificação no novo regulamento - apenas a vitória é suficiente.

Retrospecto do São Raimundo-RR na Copa do Brasil

2005 | São Raimundo-RR 1x4 Botafogo-RJ

2006 | São Raimundo-RR 0x2 Brasiliense-DF

2013 | Paysandu 2x0 São Raimundo-RR

2015 | ASA-AL 3x1 São Raimundo-RR

2017 | São Raimundo-RR 0x2 Boa Esporte-MG

2018 | São Raimundo-RR 0x1 Vila Nova-GO

2019 | São Raimundo-RR 0x0 América-MG

2020 | São Raimundo-RR 2x2 Cruzeiro

2021 | São Raimundo-RR 1x1 Cruzeiro

Legenda: São Raimundo-RR e Cruzeiro se enfrentaram nas últimas duas edições de Copa do Brasil Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Reforços no elenco

A diretoria do Mundão trouxe oito reforços para o elenco de 2022. O planejamento é manter a hegemonia local e aspirar maiores objetivos nacionais. As contratações envolveram atletas da região Norte e de outros centros como o atacante Carlos Sá, que estava no Aspirantes do Fortaleza.

Legenda: O São Raimundo-RR intensificou a preparação através de amistosos em 2022 Foto: Helio Garcias / São Raimundo-RR

"Dos destaques do time principal há o volante Belão, que é capitão desde 2017, o Vera Cruz, um dos pilares na defesa, o Fininho, que tem muita confiança do técnico, fez gol contra o Cruzeiro no ano passado (na Copa do Brasil), e ajuda com a assistência, além do Raí, o centroavante e esperança de gols", explicou Igor Lacerda, do ge de Roraima.

Para a partida, o técnico Chiquinho Viana terá quase todo o elenco à disposição. Apenas o lateral-direito Rafinha, que sofreu lesão no menisco e em ligamentos do joelho direito, é desfalque.