Copa do Brasil aumenta valor da premiação para 2022; veja quanto seu clube pode ganhar

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atualizou os valores de premiação da Copa do Brasil em 2022, alcançando cifras recordes para os torneios. As mudanças foram anunciadas pela entidade, com o campeão recebendo R$ 60 milhões na final.

Para a atual temporada, todas as cotas tiveram os valores aumentados. Uma equipe da 1ª fase da competição, caso consiga ser campeã, por exemplo, pode embolsar cerca de R$ 80 milhões pela somatória de etapas. É o maior prêmio da história.

As primeiras classificatórias, até a 3ª fase, resultam em pagamentos diferentes, seguindo o ranking nacional de clubes da CBF. Assim, os clubes são distribuídos de acordo com os pontos obtidos ao longo da temporada entre Pote 1, Pote 2 e Pote 3.

Premiação da Copa do Brasil de 2022

Primeira fase: R$ 620 mil (grupo 3), R$ 1,09 milhão (grupo 2) ou R$ 1,27 milhão (grupo 1)

Segunda fase: R$ 750 mil (grupo 3), R$ 1,19 milhão (grupo 2) ou R$ 1,5 milhão (grupo 1)

Terceira fase: R$ 1,9 milhão

Oitavas de final: R$ 3 milhões

Quartas de final: R$ 3,9 milhões

Semifinais: R$ 8 milhões

Vice-campeão: R$ 25 milhões

Campeão: R$ 60 milhões

Ao todo, a Copa do Brasil possui 92 participantes, mas apenas 80 iniciam desde a 1ª fase. com o futebol cearense representado por Ceará, Ferroviário e Icasa no início. O Vovô ocupa a chave 1, então recebe R$ 1,27 milhão por participar da competição. O Tubarão e o Verdão estão na chave 3, ganhando R$ 620 mil.

Assim, 12 equipes entram na competição apenas na 3ª fase, A lista contempla participantes da Libertadores (Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza, Bragantino, Fluminense e América-MG), o campeão da Série B (Botafogo), além dos vencedores da Copa do Nordeste (Bahia) e da Copa Verde (Remo).