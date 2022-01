Sorteio da Copa do Brasil: confira horário, regulamento e adversários do futebol cearense

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza o sorteio da 1ª fase da Copa do Brasil de 2022 nesta segunda-feira (17). O evento ocorre no Rio de Janeiro, na sede da entidade, a partir das 13h.

Ao todo, 80 dos 92 clubes classificados para a competição nacional participam desse chaveamento, com potes entre A e H. Os representantes cearenses que iniciam a disputa são: Ceará, Ferroviário e Icasa. O Fortaleza, classificado para a Libertadores, entra apenas na 3ª fase do torneio.

O mesmo se aplica aos atuais campeões da Série B (Botafogo), da Copa do Nordeste (Bahia) e da Copa Verde (Remo). A Copa do Brasil tem início em 23 de fevereiro e decisão em 19 de outubro.

Chaveamento do Sorteio

A x E

B x F

C x G

D x H

Possíveis adversários do futebol cearense

Ceará (A): Altos-PI, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-RR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT e Sergipe.

Ferroviário (D): Azuriz-PR, Icasa, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tuntum, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES e Costa Rica-MS.

Icasa (H): Oeste, ABC, Botafogo-SP, Tombense, Ferroviário, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Novorizontino.

Legenda: O Ferroviário é um dos representantes cearenses na Copa do Brasil de 2022 Foto: divulgação / Ferroviário

No sorteio serão definidos os confrontos da 1ª fase, em jogo único (o visitante avança com um empate), e o mando de campo da 2ª fase, que ocorre nos mesmos moldes (em caso de igualdade, definição será nas penalidades). As partidas serão ida e volta a partir da 3ª fase da competição.

Potes do sorteio da 1ª fase da competição

Pote A: Grêmio, Santos, São Paulo, Internacional, Ceará , Cruzeiro, Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Sport.

, Cruzeiro, Atlético-GO, Chapecoense, Vasco e Sport. Pote B: Cuiabá, Goiás, Juventude, Vitória, Coritiba, Avaí, CRB, Ponte Preta, CSA e Vila Nova.

Pote C: Sampaio Corrêa, Paraná, Operário-PR, Guarani, Criciúma, Brasil de Pelotas, Náutico, Londrina, Paysandu e Figueirense.

Pote D: Oeste, ABC, Botafogo-SP, Tombense, Ferroviário , Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Novorizontino.

, Volta Redonda, Manaus, Juazeirense, Brasiliense e Novorizontino. Pote E: Altos, Mirassol, Campinense, Moto Club, São Raimundo-RR, Ferroviária, Salgueiro, Globo FC, União-MT e Sergipe.

Pote F: ASA, Cascavel, Bahia de Feira, Atlético-BA, Rio Branco-AC, URT, Portuguesa-RJ, Castanhal, Porto Velho e Sousa.

Pote G: Tocantinópolis, Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu, Lagarto-SE, Trem-AP, Maricá-RJ, Glória-RS e Pouso Alegre-MG.

Pote H: Azuriz-PR, Icasa, Grêmio Anápolis, Tuna Luso, Tuntum, São Raimundo-AM, Fluminense-PI, Humaitá-AC, Nova Venécia-ES e Costa Rica-MS. Clubes que entram na 3ª fase da competição Classificados para Libertadores: Athletico-PR, Atlético-MG, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Fortaleza , Bragantino, Fluminense e América-MG.

, Bragantino, Fluminense e América-MG. Campeão da Série B: Botafogo.

Campeão da Copa do Nordeste: Bahia.

Campeão da Copa Verde: Remo.