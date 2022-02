Dezenas de torcedores do Ceará compareceram ao Aeroporto Internacional de Fortaleza para protestar em virtude da eliminação do time no Campeonato Cearense. A manifestação foi pacífica e contou com rápida mobilização da Polícia Militar para que não houvesse qualquer tipo de confronto.

Veja imagens do protesto

Torcida do Ceará protesta no embarque de jogadores para Boa Vista (RR) https://t.co/Dk0PEM3okK



Imagens: Lucas Catrib pic.twitter.com/JFWVs17lvZ — Diário do Nordeste (@diarioonline) February 28, 2022

Veja o vídeo do protesto

Os atletas chegaram separadamente e foram recepcionados pelos torcedores, que entoaram cânticos de protesto. O atacante Cléber, Jacaré, o volante Marlon, o meia Vina e o zagueiro Messias foram mais hostilizados.

O zagueiro, apesar de ser um dos jogadores mais bem quistos pelos alvinegros, acabou se estranhando com um dos presentes, o que gerou ainda mais protesto. No entanto, rapidamente os seguranças do Vovô conseguiram levar o atleta para longe.

Legenda: Torcedores do Ceará no Aeroporto Internacional de Fortaleza Foto: Lucas Catrib

Jacaré, todavia, ganhou um cântico nada agradável: "Arerê, Jacaré é jogador de Série B", bradaram alguns dos torcedores. Da mesma forma o volante Marlon.

Vina é alvo

Um dos ídolos do Vovô, Vina também foi um dos alvos do protesto, com parte dos torcedores o chamando de 'pipoqueiro'. Ele, no entanto, também conversou com alguns presentes e se dirigiu à área de embarque sem maiores problemas.

Tiago Nunes prestigiado

Surpreendentemente, o técnico Tiago Nunes e o goleiro João Ricardo receberam gritos de apoio.

O treinador conversou pacientemente com um dos torcedores presentes, escutou as reclamações e fez ponderações até entrar para a área de embarque.

Pressão total

Eliminado do Campeonato Cearense, o Alvinegro parte para outro jogo decisivo, contra o São Raimundo (RR), pela Copa do Brasil.

Um novo revés pode valer mudança no comando técnico alvinegro, que já demitiu três profissionais, incluindo o gestor de futebol, Jorge Macedo.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte