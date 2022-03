Dentinho já faz exames no Ceará e Robinson de Castro fala sobre busca de contratações para o ataque

Com tudo acertado e restando apenas a oficialização, o atacante Dentinho já está na capital cearense para ser anunciado como jogador do Ceará. O atleta, inclusive, já realizou exames nesta terça-feira (1º), em Porangabuçu. Além dele, o clube busca outros reforços para o setor ofensivo.

A confirmação veio através do presidente Robinson de Castro, em entrevista coletiva que abordou vários assuntos, inclusive de contratações.

"Estamos buscando mais outros jogadores para o ataque. Devemos buscar também um primeiro volante, por conta da lesão do Richard (que fica fora mais de 20 dias). Então a gente está buscando. Desde antes da eliminação, o Ceará já estava buscando contratar jogadores e sempre avaliando os que estão aqui. É nítido que a gente precisa qualificar principalmente o setor ofensivo", afirmou.

Além de contratações para reforçar o elenco, o clube acertou também o retorno do preparador físico Flávio Oliveira, que estava no Corinthians. O profissional já teve duas passagens pelo Vovô e será o responsável pelo condicionamento físico do elenco agora.

“Eu estou muito contente e feliz pelo acerto com o Ceará. É um clube que eu tenho grande carinho, e agradeço a confiança que a diretoria colocou novamente no meu trabalho. Essa é a segunda vez que vou defender o clube e estou bastante motivado para mais esse desafio”, disse Flávio.