Presidente do Ceará esclarece polêmica em eleição, demissões e futuro do clube após eliminação

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, veio a público pela primeira vez falar após a eliminação precoce do time no Campeonato Cearense. Nesta terça-feira (1), o mandatário alvinegro falou sobre polêmicas recentes e o futuro do clube após dias conturbados.

Antes de tudo, o dirigente fez questão de pedir desculpas aos torcedores. "É momento de pedir desculpas e agir. É até difícil explicar isso. Me traz uma vergonha muito grande. Estou envergonhado com o que aconteceu. Todos que fazem o Ceará estão envergonhados".

Um dos primeiros assuntos abordados por Robinson foi a decisão da Justiça Estadual, que anulou, em caráter provisório, o processo eleitoral que reelegeu a chapa do presidente alvinegro Robinson de Castro para o cargo.

"Foi dada uma liminar, uma decisão provisória. É uma decisão provisória, está longe de um julgamento de mérito. Fica confuso e cria instabilidade. Nós respeitamos muito a justiça. É uma decisão reversível e nossa equipe jurídica vai pedir uma revisão, ou até mesmo um recurso em uma instância superior, para que elimine a decisão desta 2ª instância. O mérito é resolvido na 1ª instância e, até então, estava favorável. Importante passar um pouco de tranquilidade para as pessoas que confiam no nosso trabalho", disse.

O dirigente falou ainda sobre as mudanças recentes no quadro de funcionários, como as demissões de Jorge Macedo (executivo de Futebol), Daniel Azambuja (auxiliar-técnico), André Volpe (preparador físico) e Bruno Reis (gerente de comunicação).

"O que pretendemos é corrigir alguns processos que levaram o Ceará a ser eliminado no Campeonato Cearense. Fizemos uma avaliação geral, com todos os profissionais do clube, e identificamos alguns processos que não foram adequadamente seguidos neste novo período do ano de 2022. Evidentemente, com a eliminação, a gente tem que fazer essas mudanças. Por exemplo, a parte física foi uma delas. Já entendia eu que estávamos na parte física com um processo que não estava sendo adequado", afirmou.

Tiago Nunes

Legenda: Tiago Nunes tem contrato com o Ceará até o fim de 2022 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Robinson foi perguntado, também, sobre os motivos da permanência do técnico Tiago Nunes.

"É um treinador que tem conteúdo, que mostrou que tinha condições de estar no comando do Ceará na Série A, que é nosso principal objetivo. Pode ter cometido seus erros, como eu. Mas a gente julgou que não deveria fazer essa troca agora. Foi uma decisão inclusive que eu acabei tomando escutando a minha diretoria. Ficamos quase 12 horas em reunião, estudando o que iríamos fazer, para já começar a pensar pra frente".

Questionado sobre a participação do treinador nas decisões recentes, o presidente foi direto.

"O Tiago Nunes é funcionário do clube. Ele não decide quem fica ou quem sai. Esse papel é nosso, meu como presidente, e eventualmente os membros da diretoria. Mas ele não participa, ele não toma conhecimento, ele não foi sequer comunicado de quem iria deixar o clube".

VEJA OUTROS PONTOS DA ENTREVISTA

MOTIVO DA ELIMINAÇÃO PRECOCE NO CAMPEONATO CEARENSE?

Falha no processo. Alguns processos internos que não foram eficientes, não foram eficazes. E somando algumas suspeitas que eu já tinha, tomamos as decisões.

SE FOR ELIMINADO NA COPA DO BRASIL, TIAGO NUNES SEGUE NORMALMENTE? PLANEJAMENTO SEGUE COM BASE NELE, INDEPENDENTE DO QUE ACONTECER?

Essa é a típica pergunta que não merece ser respondida porque tem interesse diferente de nós, torcedores do Ceará. Não vou responder.

É O MOMENTO DE MAIOR TURBULÊNCIA DA SUA GESTÃO? E QUAIS ERROS LEVARAM A ESSAS MUDANÇAS?

É difícil dizer qual o momento mais turbulento. O mais turbulento é o agora. O que passou, foi resolvido e superado. Os momentos que passei, passei por vários, mas qual o maior, não sei. Muitas coisas já aconteceram. Não dá pra comparar uma coisa com a outra. Momento de dificuldade, como acontece em qualquer clube de futebol de massa. Quando tem uma situação como essa, evidentemente, acaba tendo uma temperatura muito alta e a gente precisa ter capacidade de suportar e seguir em frente.

MUDANÇAS TAMBÉM OCORRERÃO NO ELENCO? JOGADORES SAIRÃO? PRETENDE TRAZER NOVOS JOGADORES?

Não. Desde antes da eliminação, o Ceará já estava buscando contratar jogadores e sempre avaliando os que estão aqui. É nítido que a gente precisa qualificar principalmente o setor ofensivo. Tivemos também problemas na pré-temporada, de lesões, mas não foi por causa da eliminação que buscamos reforços. A gente sempre esteve procurando jogadores. Inicialmente, jogadores que atendessem a uma exigência quase que 100% no modelo do Tiago. E agora vamos flexibilizar um pouco nas escolhas, sermos um pouco mais maleáveis, até porque deixamos de trazer alguns jogadores por causa disso.

DECISÃO DA JUSTIÇA QUE ANULOU A ELEIÇÃO. AFETA LEGITIMIDADE NO CARGO?

Não há afastamento de cargo. O que foi suspenso ou anulado foi a eleição e a possibilidade de, se houver uma nova eleição, a nossa chapa concorrer. Mas, até que isso aconteça, permanece no cargo a atual amdministração.

RESPONSABILIDADE É TODA SUA?

Como presidente, tem que assumir a responsabilidade até se alguém perder um pênalti. Tenho responsabilidade geral. Mas vou cobrar de todos para que façam o que deve ser feito.

COM A SAÍDA DE JORGE MACEDO, O CEARÁ PODE TER UMA POSTURA DIFERENTE NO MERCADO, SENDO MAIS AGRESSIVO?

As falhas foram nos processos. Mais que as contratações. O Jorge não era o único validador das contratações. Tinha o treinador, a área financeira. Eu diria que o processo de preparação física, na minha visão, foi talvez o principal ponto negativo. Não justifica dizer que faltou jogador para nos levar à próxima fase. O elenco atual teria amplas condições para classificar o time. Os equívocos foram nos processos, que de alguma forma prejudicaram o rendimento.

VEM ALGUÉM PARA O LUGAR DE JORGE MACEDO?

Pro lugar do Jorge, não vai ter ninguém. O Sérgio Dimas já fez essa função no Santos inclusive. Tem o Armando como coordenador técnico, vai dar um apoio. Vou segurar um pouco reposição neste momento. Não há perspectiva para isso. Em relação ao preparador físico, temos o Flávio Oliveira, que está vindo do Corinthians. Profissional de altíssimo nível, é uma área que a gente precisa fortalecer.