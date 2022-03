Justiça anula eleição de Robinson de Castro no Ceará

A eleição para a presidência do Ceará Sporting Club no triênio 2022-2024 ganhou um novo capítulo judicial. Apesar da vitória de Robinson de Castro na votação para o posto no fim de 2021, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) julgou de forma unânime, nesta terça-feira (1º), pela anulação do processo. Assim, seria necessária uma nova eleição sem o candidato vencedor.

O Diário do Nordeste procurou o Ceará e, segundo o clube, a decisão é provisória, sem análise do mérito e cabe recurso.

O movimento foi firmado por Paulo Vasconcelos, ex-médico do clube e então opositor de Robinson de Castro na eleição através da chapa “Priorizando o nosso amor, futebol". Na época, recebeu apenas 17 votos contra 225 do atual mandatário alvinegro, da chapa “Fechado com o Vozão”.

Assim, Robinson foi reeleito, tendo como vice-presidentes Humberto Aragão e Carlos Moraes. Caso a decisão pela anulação da eleição seja mantida, com vitória da oposição no TJCE em novas instâncias, o presidente do Conselho Deliberativo, Evandro Leitão, assume de modo interino.

Legenda: Robinson de Castro é presidente do Ceará desde 2015 Foto: Felipe Santos / Ceará

Acusação da oposição

No entendimento de Paulo Vasconcelos, uma nova eleição de Robinson de Castro para a presidência seria algo fraudulento, uma vez que o gestor estaria partindo para o 3º mandato à frente do clube - o máximo permitido seria de duas gestões consecutivas, em protocolo inicial do estatuto.

A liberação do processo existiu, no entanto, devido à uma alteração no estatuto em 2018, que autorizava uma 2ª eleição, uma vez que o pleito sofreu atualização. Esse cenário foi aprovado pelo Conselho Deliberativo do clube na época. Robinson é presidente do Vovô desde 2015, quando sucedeu Evandro Leitão.