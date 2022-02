Dentinho chega ao Ceará com aval de Tiago Nunes e sem inviabilizar a chegada de outro atacante

Tem novidade para o torcedor alvinegro. O Ceará está perto de oficializar a contratação do atacante Dentinho, revelado no Corinthians e que estava no Shakhtar Donetsk, atuando as últimas dez temporadas no futebol ucraniano. E duas informações são bem importantes ao torcedor do Vovô.

1) O jogador, de 33 anos, chega a Porangabuçu como indicação de Tiago Nunes, que avaliou que Dentinho tem características que se encaixam no modelo de jogo do Ceará. Portanto, tem o aval do treinador alvinegro.

É um atacante de mobilidade, com capacidade de abrir espaços para quem vem de trás, não sendo aquele "centroavante clássico" que fica só parado na área, aquela referência que fica esperando a bola chegar. Dentinho joga como 9, mas tem a capacidade de atuar também fora da área, com um jogo mais apoiado, mais associativo, como Zé Roberto tem feito bem neste início de 2022.

Por quê este aspecto é tão importante? Porque o Ceará teve a oportunidade de contratar outros centroavantes para o elenco, mas os nomes não passaram pelo crivo de Tiago Nunes. O nome de Emmanuel Giglioti é um exemplo.

NÚMEROS DE DENTINHO NO SHAKHTAR DONETSK

◉ 197 jogos (72 titular)

◉ 29 gols

◉ 16 assistências

◉ 45 participações diretas

◉ 1 participação a cada 166 minutos

2) A contratação dele não inviabiliza a busca do Ceará por um outro atacante. Há a compreensão que Dentinho eleva o nível ofensivo, até pela experiência internacional que tem, já que vinha atuando em um nível competitivo mais elevado, mas ele chega como uma oportunidade de mercado.

Está totalmente dentro do orçamento do clube e sem se enquadrar como o centroavante "de maior envergadura" que a diretoria tem "guardado fichas" para investir (alto se for preciso).

O clube segue monitorando o mercado em busca um nome que, de fato, possa chegar com status de titular e efetivamente elever o nível técnico do sistema ofensivo.

Este contexto ameniza um pouco o peso da contratação, mas não tira a responsabilidade. Dentinho vai ser cobrado por desempenho em campo, mas em um setor ofensivo que conta hoje com peças como Gabriel Santos, Cléber, Jael, Jacaré e Wescley, ele chega com maior capacidade de fazer melhor.