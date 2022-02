Ceará encaminha contratação do atacante Dentinho, ex-Corinthians e que estava no Shakhtar Donetsk

O Ceará está próximo de anunciar mais uma contratação para a temporada 2022. O atacante Dentinho, ex-Corinthians e que teve o Shakhtar Donetsk-UCR como último clube, sinalizou positivamente para a proposta do Vovô e deve ser anunciado em breve como reforço do Alvinegro.

Os últimos detalhes burocráticos são resolvidos para que o negócio seja sacramentado. O jogador, que completou 33 anos em janeiro, estava no time ucraniano desde 2011, onde fez 197 jogos e marcou 29 gols.

A informação do acerto foi inicialmente divulgada pelo Portal IG e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Na noite desta segunda-feira, Dentinho fez uma postagem enigmática nas redes sociais, mas que indica a celebração pelo acerto com seu futuro clube.

O contrato com o Shakhtar encerrou em novembro e o atleta retornou ao Brasil. Desde então, não acertou com nenhum clube. O interesse do jogador era em retornar ao Corinthians, clube que foi revelado, mas o time paulista não demonstrou intenção de contratá-lo.

Se confirmado, Dentinho será o 9º atacante do elenco do Ceará. De momento, o técnico Tiago Nunes conta com Zé Roberto, Mendoza, Cléber, Erick, Gabriel Santos, Iury Castilho, Jacaré e Jael.