Ceará amplia o leque e adota sigilo na busca por centroavante

O Ceará fez oito contratações no mercado da bola e o elenco está praticamente fechado, mas este primeiro ciclo de contratações ainda não foi finalizado. O clube ainda segue em busca de um centroavante e a intenção é, sim, de acertar com o 'camisa 9' tão esperado pela torcida. Para isso, ampliou o leque e adota sigilo total.

Dirigentes do Alvinegro não admitem publicamente, até para não criar expectativas na torcida ou gerar alguma eventual dificuldade numa negociação (como no caso Silvio Romero). A postura é de sigilo. Mas fato é que o Departamento de Futebol não parou de buscar um reforço para esta posição.

Ciente da escassez do mercado e diante do atual cenário econômico mundial, a diretoria do Vovô tem "guardado fichas" para investir (alto se for preciso) em um nome que, de fato, possa chegar com status de titular e efetivamente elever o nível técnico do sistema ofensivo. Não há pensamento de contratar jogador mediano. Mas não haverá "aposta" em quem, na avaliação do clube, não venha para resolver.

Encontrar este perfil, porém, não é fácil. Por isso, a procura demora mais. Gilberto sempre foi visto como um nome difícil e foi para o exterior; dentre as opções viáveis, Pablo era o número 1 na lista de preferências de Tiago Nunes, mas não quis vir; Eduardo Sasha foi outro nome sondado, mas também não quis deixar o Atlético-MG; assim como Elkeson, que deve ir para o Botafogo.

Legenda: Pablo era pedido de Tiago Nunes, mas não quis vir ao Ceará e acertou com o Athletico-PR Foto: Divulgação / São Paulo

Sem contar outros nomes de fora, como Silvio Romero, que foi pro Fortaleza; Joaquín Larrivey, que foi oferecido mas não agradou pela idade (37 anos); e Emmanuel Gigliotti, que não teve aprovação do técnico Tiago Nunes.

Para achar alternativas, o clube "ampliou o leque" e passou a buscar, ainda mais, nomes de fora do Brasil (não necessariamente estrangeiros) e está mapeando os diversos mercados para encontrar alternativas.

Fato é: apesar de não admitir, o Ceará segue, em sigilo, buscando o centroavante que o torcedor tanto cobra.

O Ceará quer um jogador com qualidade indiscutível, que encaixe no modelo de jogo de Tiago Nunes e que queira vestir a camisa do clube.

Se vai encontrar e quando vai contratar, só o tempo vai dizer.