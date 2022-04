Carona amiga da Copa do Brasil

Acontece hoje a terceira rodada pela mais “democrática” competição do país. “Democrática” e confusa. Basta ver o regulamento que muda de uma fase para outra. Esdrúxula, chata, mas rica na distribuição de grana alta aos participantes. Do futebol cearense, logo na primeira rodada já pipocaram o Icasa, eliminado pelo Tombense, e o Ferroviário, eliminado pelo Nova Venécia. O Ceará já eliminou o São Raimundo em uma única partida. E também, em uma única partida, eliminou a Tuna Luso de Belém. Hoje, em Muriaé, Minas Gerais, o Vozão enfrenta o Tombense, que na primeira rodada eliminou o Icasa e, na segunda rodada, eliminou nos pênaltis o Moto Clube em São Luís no Maranhão. Agora, nesta terceira rodada tem a esperada estreia do Fortaleza, que no Castelão enfrentará o Vitória de Salvador. O Vitória, na primeira fase, eliminou o Castanhal do Pará e, na segunda fase, no Barradão, eliminou o Glória do Rio Grande do Sul. Um emaranhado de disputas que já deixou muita gente grande pelo caminho. Exemplo: o Grêmio foi despachado pelo Mirassol e o Internacional despachado pelo Globo do Rio Grande do Norte. E assim, entre conhecidos e desconhecidos, caminha a humanidade.