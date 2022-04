Milionária Copa do Brasil é mais uma prioridade para Ceará e Fortaleza; Dá para conciliar tudo?

A Copa do Brasil começa a 3ª fase nesta terça-feira (19). E os dois representantes cearenses na competição, Ceará e Fortaleza, têm compromissos nesta quarta-feira (20), contra Tombense e Vitória, respectivamente.

A Copa do Brasil, acima de Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, não é apenas mais uma competição. Ela é fundamental para os clubes por uma questão de orçamento.

É o torneio que melhor remunera seus participantes em uma quantidade menor de partidas. Por já ter avançado à terceira fase, o Ceará já arrecadou R$ 4,67 milhões, por exemplo.

A terceira fase que os times estão agora pagará R$ 3 milhões aos que avancem de fase.

Nos dois últimos anos, os bons desempenhos de Ceará (2020) e Fortaleza (2022) garantiram milhões a mais do previsto, que auxiliaram os times em tempos de pandemia e ainda reforçaram o caixa para que contratações de peso pudessem ser efetivadas.

Legenda: A Copa do Brasil é um dos principais torneios de clubes do calendário nacional Foto: divulgação / CBF

E tem como conciliar?

A pergunta que não quer calar: a minha avaliação é que é praticamente impossível as duas equipes conciliarem todas as competições com igual condição física e mental.

A última rodada da Série A, que culminou em derrotas de Ceará e Fortaleza, foi uma amostra do quão é complexa uma sequência de jogos com Libertadores e Série A ou Sul-Americana e Série A.

Além do desgaste físico do jogo em si, há desgastes de viagens internacionais e a pressão psicológica das partidas.

Em todo essa cenário, a Copa do Brasil ainda se insere com seu caráter também prioritário. Perder uma classificação no torneio é bastante danoso ao orçamento dos clubes.