Ceará soma mais de R$ 4 milhões em premiação na Copa do Brasil; veja valores e meta do clube

O Ceará Sporting Club avançou à 3ª fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (15). Na Arena Castelão, o time alvinegro superou a Tuna Luso-PA e embolsou receita milionária da CBF em premiação.

Com a vaga conquistada, o Vovô arrecadou R$ 1,9 milhão. O valor é somado com as últimas etapas eliminatórias, o que gera um total de R$ 4,67 milhões em premiação.

Pelo ranking nacional de clubes, o Ceará recebeu cotas maiores nas duas primeiras etapas por integrar o Pote 1, composto pelos 15 primeiros da lista. A partir da 3ª fase, o valor foi igualado. Caso avance às oitavas, embolsa mais R$ 3 milhões.

PREMIAÇÃO DO CEARÁ NA COPA DO BRASIL ATÉ O MOMENTO

1ª fase (Pote I): R$ 1,27 milhão

2ª fase (Pote I): R$ 1,5 milhão

3ª fase: R$ 1,9 milhão

Total: R$ 4,67 milhões

Legenda: Cléber completou o placar alvinegro no fim do 2º tempo da Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

O próximo adversário do Ceará na Copa do Brasil será definido via sorteio, previsto para o dia 28 de março na CBF. Nesta etapa, a disputa será com jogos de ida e volta. A previsão é de partidas nos dias 20 e 21 de abril ou 11 e 12 de maio.

Meta alvinegra

No planejamento estratégico para 2022, a gestão alvinegra definiu que o clube deveria chegar pelo menos nas quartas de final da Copa do Brasil. O desempenho seria o mesmo da temporada 2020.

Caso a equipe consiga o feito, embolsará R$ 11,57 milhões em cotas. Vale ressaltar que a partir da 3ª fase, os participantes da Libertadores (América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Palmeiras e RB Bragantino), e os vencedores da Copa do Nordeste (Bahia), da Série B (Botafogo) e da Copa Verde (Remo) são incluídos na competição.

Premiação da Copa do Brasil de 2022: