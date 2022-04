Vojvoda sobre tetracampeonato Cearense pelo Fortaleza: "Orgulho"

O técnico Juan Pablo Vojvoda conquistou seu segundo título Cearense pelo Fortaleza após a decisão desde domingo (24), diante do Caucaia no Castelão. O treinador mostrou-se orgulhoso da conquista, que valeu o tetracampeonato estadual do Tricolor de Aço.



Um orgulho (a conquista). O campeonato cearense é muito importante para o povo cearense, para o torcedor, que queria essa taça. E conseguimos pela 2ª vez na história lograr um tetracampeonato. É parabenizar os jogadores e toda gente que trabalha no dia a dia".

Em seguida, o treinador afirmou que a vitória e a conquista mostram o respeito do grupo ao torcedor e ao futebol após o jogo de ida em 0 a 0 que desagradou

"A partida anterior foi um 0 a 0 que ficaram dúvidas. Falei sobre confiança plena em meus jogadores após aquela partida e hoje comentei com eles antes e no intervalo também, que o jogo era o respeito à nós mesmos, aos torcedores e respeito ao futebol. Temos que reconhecer também a entrega do adversário, que estava invicto até hoje e com suas armas, fez um campeonato de se parabenizar".

Agora, Libertadores

Após o título, Vojvoda lembrou que a temporada tem desafios crescentes, como Libertadores, Copa do Brasil e Série A do Brasileiro. A próxima partida do Leão é uma das mais importantes do ano, contra o Alianza Lima/PER, no Castelão, às 19 horas, pela 3ªrodada da Fase de Grupos da Libertadores, com o Leão precisando vencer para manter chances de classificação.

'Estou no comando de um grupo de qualidade e que vai continuar trabalhando humildade. Vamos corrigindo erros e tentando superar cada obstaculos. Teremos muitos durante o ano e contamos com o apoio do torcedor. O grupo vai responder, temos um bom elenco. Temos 3 dias para recuperação para o jogo com o Alianza Lima e todo planejamento da semana foi pensando também neste jogo. O ideal para recuperação são 4 dias e não posso afirmar qual time entrará em campo. Vamos avaliar como estão os jogadores, conversar com a fisiologista e pensar diretamente quanto a nomes de jogadores".

Confira a coletiva do técnico Vojvoda