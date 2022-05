Confira os resultados dos jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil desta quarta-feira (11)

Os confrontos da volta da 3ª fase da Copa do Brasil movimentaram a quarta-feira (11) de futebol, com cinco partidas disputadas. Um dos representantes cearenses na competição, o Ceará venceu o Tombense e avançou às oitavas de final do torneio.

Na Bahia, o Palmeiras venceu a Juazeirense por 2 a 1, com gols de Danilo e Raphael Veiga. O Flamengo venceu o Altos-PI e também garantiu classificação às oitavas. Vila Nova x Fluminense e Corinthians x Portuguesa completam a rodada.

Veja resultados da Copa do Brasil desta quarta-feira (11)

Ceará 2 x 0 Tombense

Juazeirense 1 x 2 Palmeiras

Flamengo 2 x 0 Altos-PI

Vila Nova 0 x 1 Fluminense

Corinthians 2 x 0 Portuguesa

Cuiabá 0 x 0 Atlético-GO