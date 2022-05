Palmeiras vence Juazeirense e avança às oitavas de final da Copa do Brasil

O Palmeiras venceu a Juazeirense nesta quarta-feira (11) por 2 a 1, no Estádio do Café, em Londrina (PR), e garantiu classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Danilo e Raphael Veiga marcaram para o Verdão, enquanto Nildo descontou para os baianos.

Com a classificação, a equipe de Abel Ferreira fatura R$ 3 milhões. O Palmeiras soma, no total, R$ 4,9 milhões. O time paulista aguarda a definição dos classificados da Copa do Brasil para conhecer o adversário em novo sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

O Verdão volta a campo no sábado (14), às 16h30, contra o RB Bragantino, no Allianz Parque, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.