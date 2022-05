Flamengo vence Altos-PI com gols de Gabi e Victor Hugo e está nas oitavas de final da Copa do Brasil

O Flamengo venceu o Altos-PI nesta quarta-feira (11) por 2 a 0, no Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), e está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Gabriel Barbosa e Victor Hugo marcaram os gols da partida.

No confronto da ida, a equipe de Paulo Sousa havia vencido por 2 a 1. Com a classificação garantida, o Flamengo soma mais R$ 3 milhões, totalizando R$ 4,9 milhões em premiações. O time carioca aguarda a definição dos classificados da Copa do Brasil para conhecer o adversário em novo sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Rubro-Negro volta a campo no sábado (14), às 16h30, contra o Ceará, na Arena Castelão, pela 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.