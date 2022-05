Próximo rival do Ceará na Sula, General Caballero é goleado e chega a 11 jogos sem vencer

Ceará e General Caballero terão um novo encontro na Sul-Americana. O adversário alvinegro, no entanto, segue numa fase difícil. Nesta terça-feira (10), o time paraguaio chegou a sequência de 11 jogos sem vencer e segue com apenas duas vitórias na temporada, considerando o Campeonato Paraguaio e o torneio continental. Desta vez, a equipe foi derrotada pelo Sportivo Ameliano.

Ao todo, dos 19 jogos disputados, a equipe paraguaia soma 12 derrotas, 5 empates e 2 vitórias em 2022. O time é lanterna no Grupo G da Sula e também na classificação geral do torneio nacional. Confira detalhes abaixo.

SEQUÊNCIA DE JOGOS SEM VITÓRIAS

1-General Caballero 1 x 1 La Guaira (Sul-Americana)

2-General Caballero 0 x 0 Cerro Porteño (Campeonato Paraguaio)

3-Independiente-ARG 2 x 0 General Caballero (Sul-Americana)

4-Resistencia SC 2 x 1 General Caballero (Campeonato Paraguaio)

5-General Caballero 0 x 0 12 de Octubre (Campeonato Paraguaio)

6-General Caballero 2 x 3 Olimpia (Campeonato Paraguaio)

7- General Caballero 0 x 1 Libertad (Campeonato Paraguaio)

8- Tacuary 0 x 0 General Caballero (Campeonato Paraguaio)

9- General Caballero 0 x 2 Ceará (Sul-Americana)

10- General Caballero 0 x 4 Independiente (Sul-Americana)

11-General Caballero 0 x 3 Sportivo Ameliano

CAMPEONATO PARAGUAIO

Em 15 rodadas do Campeonato Paraguaio, a equipe tem nove derrotas, quatro empates e apenas duas vitórias. As únicas da temporada. A última foi em 2 de abril, na oitava rodada da competição. A equipe é lanterna no Paraguaio, com 10 pontos.

(Da 1ª a 15ª rodada)

Olímpia 2 - 2 General Caballero Libertad 1 - 0 General Caballero General Caballero 2 - 0 Tucuray Sportivo Ameliano 1 - 0 General Caballero General Caballero - 1 - 2 Nacional Guaraní 3 - 1 General Caballero General Caballero 0 - 1 Guaireña Sol de América 2- 3 G. C ** 2/abril 8 rodada G Caballero 0 - 0 Cerro Porteno Resistencia 2 - 1 Genereal Caballero General Caballero 0 - 0 12 de Octubre General Caballero 2 - 3 Olimpia General Caballero 0 - 1 Libertad Tacuary 0 - 0 G Caballero General Caballero 0 - 3 Sportivo Ameliano

SUL-AMERICANA

Na Sul-Americana, o time ainda não venceu, soma apenas um ponto e está em último no Grupo G. São três derrotas e um empate no torneio. No primeiro duelo entre Ceará e o Rojo de Mallorquín na Sula, o Alvinegro venceu por 2 a 0.

General Caballero 1 - 1 La Guaira Independiente 2 - 0 General Caballero General Caballero 0 - 2 Ceará General Caballero 0 - 4 Independiente

O time comandado pelo argentino Luciano Theiler vem ao Brasil para o novo confronto com a equipe cearense em jogo da quinta rodada da Sul-Americana. A partida será na próxima terça-feira (17), às 19h15 (de Brasília), na Arena Castelão.