Após 4 rodadas, Ceará é o único 100% na Copa Sul-Americana

O Ceará é o único clube entre os 32 participantes com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana após 4 rodadas. O Vozão se beneficiou do empate do São Paulo em 0 a 0 com o Everton, do Chile, no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, clube que também tinha campanha perfeita antes da 4ª rodada iniciar.

Assim, o Vozão, que jogou pela 4ª rodada na terça-feira (5) e bateu o La Guaira no Castelão por 3 a 0, lidera o Grupo G com 12 pontos e 100% de aproveitamento.

Próximo jogo

O time alvinegro volta a jogar pela "Sula" na terça-feira (17), no Castelão, às 19h15 contra o General Caballero/PAR e tentará manter a campanha perfeita e a liderança do grupo.

Vale lembrar que só os líderes de cada grupo avançam para a 2ª Fase e enfrenarão os terceiros colocados dos grupos vindos da Libertadores.

Melhores campanhas da Sul-Americana

Ceará (12 pontos) - Líder Grupo G

São Paulo (10 pontos) - Líder Grupo D

Independiente (9 pontos) - vice-líder Grupo G

Atlético/GO (9 pontos) - Líder Grupo F

LDU (9 pontos) - vice-líder Grupo F

Melgar (9 pontos) - Líder Grupo B

Racing (9 pontos) - Vice-líder Grupo B

Unión Santa Fé (8 pontos) - Líder Grupo H