Ceará x La Guaira: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Tentando manter o 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana, o Ceará entra em campo nesta terça-feira (3), para enfrentar o Deportivo La Guaira, às 21h30min. A partida, que será realizada na Arena Castelão, é crucial para o Vovô, que pode encaminhar a classificação à oitavas de final da competição.

Palpites

Para isso, precisa vencer. E em caso de tropeço do Independiente-ARG, que enfrenta o General Caballero no mesmo dia e horário, no Paraguai, o Ceará ficará ainda mais próximo da vaga na próxima fase da competição.

O Alvinegro tenta, ainda, afastar o momento de tensão após um fim de semana conturbado. Além da derrota em casa para o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, outro problema extra-campo foi pauta em Porangabuçu.

Que horas começa a partida

O jogo começa às 21h30min (de Brasília).

A ida de alguns atletas ao Garota Vip irritou o presidente Robinson de Castro, que concedeu entrevista para repudiar a atitude dos jogadores.

Mudança no time

Legenda: Zé Roberto teve lesão no tornozelo, mas está recuperado Foto: Felipe Santos/Cearasc.com

O técnico Dorival Junior ganhará alguns "reforços" para esta partida. O meia-atacante Lima, que cumpriu suspensão no fim de semana, novamente fica à disposição. Além dele, o atacante Zé Roberto, que já deixou o Departamento Médico (DM), também pode ser relacionado.

Ausência certa é a de Lucas Ribeiro, expulso contra o General Caballero, além dos outros jogadores que ainda seguem no DM.

Deportivo La Guaira

Adversário do Ceará, o La Guaira não vence há oito jogos na temporada 2022. No intervalo são quatro derrotas e quatro vitórias.

O time venezuelano e o General Caballero são os mais fracos do Grupo Ge o favoritismo é todo do Alvinegro. Com apenas um ponto conquistado até agora, joga as últimas chances de classificação e precisa vencer para se manter vivo.

Pré-jogo do Ceará hoje, veja detalhes

Competição: Copa Sul-Americana - 4ª rodada

Data: 03/05/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Conmebol TV, Rádio Verdinha e Tempo Real no Diário do Nordeste

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Assistentes: Nicolás Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Geovane; Mendoza, Lima e Vina. Técnico: Dorival Junior

La Guaira: Olses, Guzmán, La Mantía, Ramos, Aramburu, Ovalle, Herrera, Flores, Culmana, Unrein e Bolívar. Técnico: Daniel Farías