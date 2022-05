Análise: Ceará faz sua parte e pode se classificar na próxima rodada na Sul-Americana

A missão do Ceará no jogo desta terça-feira no Castelão contra o La Guaira pela Copa Sul-Americana era clara: vencer e colocar pressão no Independiente da Argentina na luta pela liderança do Grupo G.

E com um time "misto", o Vozão fez sua parte, vencendo por 3 a 0, se mantendo na liderança do Grupo G com 12 pontos, 3 a mais que o Independiente, que goleou o General Caballero, no Paraguai por 4 a 0.

Os dois resultados combinados deixaram o cenário do Grupo G da ainda com vantagem alvinegra no saldo de gols (8 a 7), apesar do placar mais "elástico" do Rojo.

E ter um saldo de gols superior pode ser decisivo na última rodada no encontro entre Ceará e Independiente, no dia 25, em Avellaneda.

Vaga antecipada?

Mas antes da última rodada, a 5ª será disputada, no dia 17. O Ceará enfrenta o General Caballero, às 19h15 no Castelão, enquanto o Independiente recebe o La Guaira, em Avellaneda, no mesmo horário.

E uma vitória alvinegra, somada a um tropeço do Independiente, dará a vaga nas Oitavas de finais ao Ceará com uma rodada de antecedência, sem a necessidade da "decisão" na última rodada.

Legenda: O Ceará precisava ganhar do La Guaira no Castelão para chegar com chance de vaga antecipada na penúltima rodada Foto: KID JUNIOR

O técnico Dorival Junior afirmou estar confiante nesta combinação ao ser indagado em entrevista coletiva sobre a disputa particular com o Independiente, para que o clube "descarte" uma data no calendário já complicado.

Outro bom cenário

Se a vaga antecipada não vier, já que a chance do Rojo tropeçar diante do La Guaira em Avellaneda é pequena, o Vovô pode "usar" a rodada para abrir saldo diante do Independiente e jogar podendo até perder por um gol de diferença na Argentina. A chance do Vovô conseguir é grande, já que o General Caballero é frágil, mais até que o La Guaira.

Basta que o Ceará vença com um gol a mais que o time argentino na soma de resultados contra o time paraguaio e venezuelano.

Por empate

A situação do Ceará no grupo é tão confortável que mesmo que a diferença no saldo de gols se mantenha (8 a 7) ao fim da 5ª rodada com vitórias pelos mesmos placares, o Vovô jogará por um empate em Avellaneda pra se classificar.