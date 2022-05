Torcida do Ceará exibe faixa contra o racismo em jogo da Sul-Americana

A torcida do Ceará exibiu uma faixa contra o racismo antes da partida contra o La Guaira na noite desta terça-feira (3), no Castelão, pela Copa Sul-Americana.

A faixa continha os dizeres em dois idiomas: na parte superior, em português: "por um mundo melhor, sem racismo, sem preconceito" e na inferior, em inglês.

Casos recentes de racismo

Vale lembrar que as últimas semanas foram marcadas por diversos casos de racismo em jogos das competições organizadas pela Conmebol, como a Libertadores

Nos últimos dias aconteceram vários casos de racismo envolvendo torcedores de clubes brasileiros. O primeiro foi na partida entre River Plate e Fortaleza, no Monumental de Nunez, na Argentina, quando um torcedor do Millonarios jogou uma banana em direção à torcida do Fortaleza presente ao estádio.

Dias depois, nas partidas entre Corinthians x Boca Juniors, Estudiantes x Bragantino, e Emelec x Palmeiras, também pela Libertadores, ocorreram atos racistas cometidos por torcedores argentinos e equatorianos contra brasileiros.

Punição

Vale lembrar que a Conmebol não permite manifestações em forma de faixas ou bandeiras. Assim, o Ceará deve ser punido pela entidade.

O Vovô foi punido em R$ 14 mil nesta terça-feira pela entidade após infrações nas arquibancadas, como a identificação da presença de objetos proibidos, além de itens que possam dificultar a visibilidade de setores ou pessoas, como bandeirões no estádio.