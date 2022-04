Torcedor do River que jogou banana na torcida do Fortaleza é suspenso dos estádios por 6 meses

Após identificar o torcedor que atirou uma banana contra torcedores do Fortaleza, o River Plate anunciou a punição aplicada pelo caso flagrante de racismo.

O clube suspendeu o 'hincha' do River por 6 meses e ele terá de fazer um curso de conscientização em um órgão do governo argentino.

Um babaca que está na torcida do River se prestou a esse papel de jogar banana pra torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez. Cena ridícula e totalmente desnecessária!



Vídeo feito por um amigo que está lá nas arquibancadas. pic.twitter.com/bMISRd8dRA