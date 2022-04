Caucaia x Fortaleza: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Chegou o momento de decisão. Depois de resultados supreendentes, muitas polêmicas extra-campo e jogos adiados, o Campeonato Cearense terá o seu desfecho neste fim de semana. E a final entre Caucaia e Fortaleza terá a primeira metade às 21h35min desta sexta-feira (22), na Arena Castelão.

As campanhas dos dois clubes até aqui são completamente diferentes. Mandante no jogo da ida, o Caucaia está no Estadual desde a 1ª fase, etapa que terminou na liderança, com oito vitórias e seis empates, garantindo vaga diretamente na semifinal, quando eliminou o Iguatu para avançar à decisão.

Com nove vitórias e sete empates, a Raposa Metropolitana está invicta no certame. Assim como o Fortaleza, que já entrou na 2ª fase e está 100%, já que venceu os quatro jogos que disputou, contra Pacajus e Ferroviário (na semifinal).

Fortaleza

Legenda: Robson não jogou contra o Vitória e deve ser titular no Fortaleza Foto: Kid Júnior / SVM

Meio à maratona de jogos em várias competições diferentes, o técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu que deverá fazer muitas mudanças na equipe.

"Vamos ter que trocar muitos jogadores ou quase todo o time. Jogar com 48 horas (entre uma partida e outra) é muito arriscado. Estamos felizes de jogar a final do Campeonato Cearense, é um campeonato importante. Confio que trabalhei desde o primeiro momento para, quando trocar jogadores, não seja afetado muito o funcionamento do time. Esse é meu desafio. Cada jogador que entrar tem que sustentar o funcionamento do time", afirmou, após o triunfo por 3 a 0 sobre o Vitória, pela Copa do Brasil.

O Tricolor deve, então, na primeira metade desta decisão pelo Tetracampeonato, ir a campo com uma equipe bastante modificada.

Caucaia

Legenda: O técnico Roberto Carlos terá todo o elenco do Caucaia disponível para a decisão do Estadual Foto: Michael Douglas / Divulgação Caucaia

A "zebra" na decisão é o Caucaia. Franco atirador na disputa, a equipe comandada pelo técnico Roberto Carlos tentará a difícil missão de surpreender o Fortaleza.

Diferente do Tricolor a Raposa não atua oficialmente há mais de um mês, desde a última partida da semifinal. Com o longo período sem jogos, realizou três amistosos, vencendo Pague Menos (3x0), Pacajus (1x0) e o Sub-20 do Ceará (1x0).

"Finalmente vai chegar o grande momento, que todos nós esperávamos. Comissão, atletas, torcida, presidente. Nós trabalhamos bem, fizemos amistosos e o grupo trabalhou muito concentrado. Perdemos o ritmo de jogo, mas temos que insistir no que nos fez estamos invictos após 16 jogos. Aprimorar os acertos, corrigir as falhas e chegar fortes para dois grandes jogos. Ficamos felizes pela parada ao termos todo o grupo disponível e recuperar três atletas que estavam fora. Queremos fazer dois grandes jogos", declarou o treinador do Caucaia, Roberto Carlos.

FICHA TÉCNICA | VEJA HORÁRIO, ONDE ASSISTIR E LOCAL

Competição: Campeonato Cearense

Data: 22 de abril de 2022

Hora: 21h35min

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: NordesteFC, SBT, Rádio Verdes Mares e Tempo Real do Diário do Nordeste

Árbitro: Luciano da Silva Miranda Filho

Assistentes: José Moracy de Sousa e Silva e Camila Ferreira de Sousa

VAR: Luiz César de Oliveira Magalhães

Escalações

Caucaia

Célio; Ceará, Túlio, Roni Lobo e Matheus Maranguape; Guto, Leylon e Santos; Xandy, Iury e Vanderlan. Técnico: Roberto Carlos

Fortaleza

Max Walef; Landázuri, Benevenuto e Ceballos; Vitor Ricardo, Hércules, Ronald, Matheus Vargas e Juninho Capixaba; Robson e Depietri (Renato Kayzer) Técnico: Juan Pablo Vojvoda