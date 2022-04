Torcedor do River Plate joga banana para torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez

Um episódio lamentável ocorreu durante a partida entre River Plate e Fortaleza em Buenos Aires, no estádio Monumental de Nuñez, na noite de ontem em jogo pela Libertadores da América. Um torcedor do River Plate, provocou a torcida do Fortaleza presente ao estádio com uma banana, a descascando e jogando em direção ao torcedor leonino, em ato que é considerado racista.

Veja o momento do ato racista

Um babaca que está na torcida do River se prestou a esse papel de jogar banana pra torcida do Fortaleza no Monumental de Nuñez. Cena ridícula e totalmente desnecessária!



Vídeo feito por um amigo que está lá nas arquibancadas. pic.twitter.com/bMISRd8dRA — Lanio P. ☀️🌵🇮🇹 (@alaniotv) April 14, 2022

Ainda durante a provocação, o torcedo milonario deu "tchauzinho" e "beijinho" para os torcedores do Fortaleza, mostrando em seguida, uma camisa da Seleção Argentina. Os torcedores próximos riam da provocação.

O vídeo circula nas redes sociais e foi publicado por torcedores do time cearense presentes ao estádio.

