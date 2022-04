Torcedor chileno imita macaco para a torcida do Flamengo em jogo da Libertadores

Episódios lamentáveis de racismo têm se repetido nos estádios sul-Americanos em jogos pela Libertadores envolvendo clubes brasileiros. E o mais recente aconteceu nesta quinta-feira (28), entre Universidad Católica, do Chile e Flamengo, no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago (CHI).

Um torcedor da Universidad Católica do Chile imitou um macaco em direção à torcida do Flamengo no jogo da Libertadores vencido pelo time brasileiro por 3 a 2 na noite desta quinta-feira (28).

Um vídeo do momento do ato lamentável do "torcedor" foi publicado pelo Goleada Info no twitter.



Veja o Vídeo

DE NOVO! 😡



E mais uma vez tem registro de babaca imitando macaco. Esse aí torce para a Universidad Católica e fez o gesto para torcedores do Flamengo no Chile. Tá f*da... pic.twitter.com/xcBSYGHkKH



🎥 @bellexcosta — Goleada Info (@goleada_info) April 29, 2022



Repetição

Nos últimos dias aconteceram vários casos de racismo envolvendo torcedores de clubes brasileiros. O primeiro foi na partida entre River Plate e Fortaleza, no Monumental de Nunez, na Argentina, quando um torcedor do Millonarios jogou uma banana em direção à torcida do Fortaleza presente ao estádio.

Dias depois, nas partidas entre Corinthians x Boca Juniors, e Emelec x Palmeiras, também pela Libertadores, ocorreram atos racistas cometidos por torcedores argentinos e equatorianos contra brasileiros.