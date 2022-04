Conmebol promete medidas mais duras contra o racismo nos jogos; CBF se manifesta

Após seguidos episódios lamentáveis de racismo em jogos da Copa Libertadores contra as torcidas de clubes brasileiros, a Conmebol anunciou nesta sexta-feira (29), que aumentará as punições aos clubes nos quais os torcedores cometerem tais atos.

"A Conmebol vai promover mudanças nos regulamentos para aumentar e endurecer as punições em casos de racismo. A entidade se compromete também a desenhar e implementar novos programas e ações com o objetivo de encerrar definitivamente este problema do futebol sul-americano".

Nos últimos dias aconteceram vários casos de racismo envolvendo torcedores de clubes brasileiros. O primeiro foi na partida entre River Plate e Fortaleza, no Monumental de Nunez, na Argentina, quando um torcedor do Millonarios jogou uma banana em direção à torcida do Fortaleza presente ao estádio.

Dias depois, nas partidas entre Corinthians x Boca Juniors, Estudiantes x Bragantino, e Emelec x Palmeiras, também pela Libertadores, ocorreram atos racistas cometidos por torcedores argentinos e equatorianos contra brasileiros.

CBF se manifesta

O Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, se manifestou nesta sexta-feira (29) a respeito dos sucessivos casos de racismo ocorridos em partidas da Libertadores nesta última semana.

"Os casos de racismo do futebol que tem acontecido na Libertadores gera muita preocupação e indignação a CBF e seu presidente, e estamos tratado diretamente com o presidente da Conmebol e uma reunião deve acontecer em breve com todo conselhor da Conmebol, todas as federações, para ratificarem e endurecerem as punições".

A entidade realizará em junho, em data a ser confirmada pela CBF e pela FIFA, um grande evento internacional para debater medidas contra o racismo e todo tipo de violência no futebol, reunindo representantes de FIFA, CONMEBOL, Federações, Clubes, justiça desportiva, Ministério Público, autoridades de segurança e imprensa.