Torcida do Ceará grita "Vai Safadão" após entrada de Vina e atacante comemora gol com dança

Não se questiona que Vina é um grande ídolo da torcida do Ceará. E a relação de cobrança da torcida é proporcional a esta idolatria. O jogador sentiu isso na partida do Vovô contra o La Guaira, da Venezuela, na vitória alvinegra por 3 a 0 no Castelão.

O camisa 29 se envolveu em uma polêmica ao ir ao evento Garota Vip, no sábado, após a derrota do Ceará por 1 a 0 para o Bragantino pela Série A do Brasileiro, e ao entrar em campo na etapa final de jogo, a torcida alvinegra ironizou, cantando "Vai Safadão".

Confira o vídeo da torcida cantando

Vina, ao entrar em campo, no intervalo; ao marcar o gol, no 2º tempo, e ao sair de campo, ao apito final, ouviu os gritos de “Vai, Safadão” e de “Vina, Safadão”.



Ah, o torcedor cearense 😂. pic.twitter.com/nk2okpqWYe — André Almeida (@andrealmeidac) May 4, 2022

Gol e "Comemoração"

E como jogador decisivo que é, Vina marcou um dos gols da partida, mas comemorou com uma "dancinha" do cantor. Após o gol, a torcida voltou a cantar "Vai Safadão" para o jogador.