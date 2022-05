Raio-X da Sula: mesmo 100%, Ceará deve decidir vaga contra Independiente em Avellaneda

Terminada a 4ª rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, o Ceará manteve os 100% de aproveitamento ao golear o La Guaira seguindo na liderança da chave, com 12 pontos, contra 9 do Independiente (ARG), que também venceu.

Veja os gols de Ceará x La Guaira:

Apesar da boa vantagem alvinegra, os dois clubes se enfrentam na última rodada da fase de grupos, dia 25/05, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda (ARG).

Mata-mata na fase de grupos?

A partida será praticamente um mata-mata valendo a vaga na fase seguinte. Somente um do grupo se classifica. O cenário deve ter o Vovô com vantagem do empate ou até de derrota, dependendo do saldo de gols.

Isso tudo acontece por que os outros times da chave, La Guaira (VEN) e General Caballero (PAR) são muito fracos e perderam todos os jogos para Vovô e Rey de Copas. O time brasileiro encara os paraguaios na 5ª rodada, assim como os argentinos pegam os venezuelanos. São 3 pontos praticamente garantidos para cada um.

Saldo de gols será fundamental

A grande diferença será o saldo de gols. No momento, o Independiente tem um gol a menos de saldo, mas em caso de vitória contra o Ceará ultrapassaria o Vovô neste quesito, eliminando o Alvinegro. Portanto, no momento, a vantagem da equipe brasileira é o empate, de fato.

Situação que pode mudar tendo em vista a 5ª rodada. Mas a expectativa é que os dois disputem quem fará o maior saldo de gols contra La Guaira ou General.