Dorival diz que problemas, como a presença de jogadores em festa, devem ser resolvidos internamente

O Ceará venceu mais uma vez na Sul-Americana e segue invicto na competição. O time venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 0 nesta terça-feira (3), na Arena Castelão. Em coletiva de imprensa após a partida, Dorival Júnior preferiu não comentar o episódio em que atletas do clube foram a uma festa depois da derrota para o Bragantino, pelo Brasileiro. O técnico ainda ressaltou a entrega da equipe, o valor da torcida, falou das expectativas para a reta final da primeira fase do torneio continental.

"Não vou abordar esse assunto. Tudo que for relativo a partida, fico a disposição. É um assunto interno. Eu prefiro deixar que as soluções de problemas como esse sejam resolvidos entre todos nós", explicou.

Classificação

A equipe ainda tem dois jogos importantes para confirmar a classificação às oitavas. O Alvinegro vai encarar o General Caballero e o Independiente. Apesar da liderança do Grupo G e de já ter vencido os dois adversários em rodadas anteriores, o técnico prega cautela.

“Teremos que confirmar o nosso resultado aqui para que aí sim nos preparemos para a última e decisiva rodada. Quem sabe as coisas possam acabar também na próxima. Temos que confiar, fazer nosso papel. Buscaremos nosso melhor resultado, como hoje. Eles foram felizes do outro lado e fizeram um resultado maior. Com certeza vamos também procurar fazer o melhor para que o nosso resultado, de repente, possa ser decisivo já na rodada seguinte. É o campeonato, temos que enfrentá-lo e tentar fazer o nosso melhor, quem sabe buscando uma decisão já na rodada seguinte”, disse.

Dorival Júnior comenta o momento da equipe, seguido pela derrota no Brasileirão e agora com mais uma vitória na Sul-Americana.

“O próprio jogador se responsabiliza em resgatar uma situação. Eu espero que nós nos recuperemos no nosso campeonato, que é o Brasileiro. Porque nas demais competições, graças a deus, a equipe tem dado uma ótima resposta. E o torcedor sabe disso, que quando ele está do lado do time, ele é o diferencial da equipe. Ele faz com que tudo se complete. Quando não, é normal que sintamos e de repente essa ansiedade de fora acabe passando para dentro. Por isso as vezes não é fácil, simples, administrar o sentimento que o torcedor tenha. Se ele for até o final acreditando, e aí sim, no momento em que o árbitro apite, ele expresse sua indignação ou alegria, seria o correto, porque tudo que nós fazemos é para o nosso torcedor”, avaliou.

O técnico ainda fala da relação do time com a torcida e pede apoio.

“A torcida sempre fez a diferença. O torcedor tem o direito da vaia. Só que esperem o final da partida. Ninguém mais do que os jogadores querem dar retorno ao seu torcedor, honrar a camisa que vestem, e é isso que faz com que esse grupo viva uma sensação que coisas boas possam acontecer.”, concluiu o treinador.

O Ceará é líder do Grupo G com 12 pontos. O próximo jogo da equipe será pelo Campeonato Brasileiro, no sábado (7), quando enfrenta o Athletico Paranaense.

