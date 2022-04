Ceará x Bragantino: veja horário, escalação e palpites para o jogo

A fase é boa e pode melhorar. Com cinco vitórias em seis jogos, o técnico Dorival Junior tem a chance de, neste sábado (30), obter mais um triunfo no comando do Ceará. Às 16h30min, o Alvinegro encara o Bragantino, na Arena Castelão, tentando a 2ª vitória no Campeonato Brasileiro.

Palpites

inter@

O jogo é válido pela 4ª rodada, mas será a 3ª partida do Vovô na competição, já que o Clássico-Rei foi adiado. Com uma vitória e uma derrota, o Ceará tem três pontos e ocupa a 15ª colocação. Já o Braga realizou três partidas, com uma vitória e dois empates, ocupando a 7ª posição, com cinco pontos.

Que horas será o jogo

A partida será às 16h30min (horário de Brasília)

Dúvidas para Dorival

Legenda: Por ausência de Lima, Dorival Junior fará mudança no ataque do Ceará Foto: KID JUNIOR

O técnico Dorival Junior tem ótimo retrospecto no comando do Vovô. Além disso, um ponto positivo tem sido o ataque, com 12 gols marcados em seis jogos (média de 2 por partida).

O treinador tem o importante retorno de Vina, que foi expulso contra o Palmeiras e desfalcou o time contra o Botafogo, mas fica novamente à disposição agora. Além do camisa 29, três jogadores deixaram o departamento médico e podem aparecer como surpresas no banco.

Por outro lado, o comandante alvinegro tem dúvidas para montar o setor ofensivo do Vovô. Ele não poderá contar com Lima (expulso contra o Botafogo) e Speed Mendoza é dúvida (segue com desconforto muscular).

Com isso, Iury Castilho, Kelvyn e Cléber disputam vaga no ataque.

Bragantino

Legenda: Maurício Barbieri é o treinador do Bragantino Foto: Ari Ferreira/Bragantino

Adversário do Ceará, o Bragantino tem o melhor ataque da Série A, com sete gols marcados. Porém, divide as atenções com a Copa Libertadores. Após três rodadas, o Massa Bruta é o vice-líder do Grupo C, com quatro pontos, mas vem de derrota por 2 a 0 para o Estudiantes-ARG.

Para o duelo contra o Vovô, o técnico Maurício Barbieri conta com uma vasta lista de desfalques. São 10 ausências, incluindo jogadores de todos os setores.

Pré-jogo do Ceará hoje; veja detalhes

Competição: Campeonato Brasileiro - 4ª rodada

Data: 30/04/2011

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Transmissão: Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real no Diário do Nordeste

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Gabriel Lacerda e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Geovane; Erick, Vina e Iury Castilho (Kelvyn). Técnico: Dorival Junior

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Renan e Ramon; Jadsom, Eric Ramires e Hyoran; Helinho, Sorriso e Ytalo. Técnico: Maurício Barbieri