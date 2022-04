Adversário do Ceará, General Caballero não vence há seis partidas

O General Caballero-PAR enfrenta o Ceará nesta terça-feira (26) visando quebrar uma sequência negativa na temporada. Ainda sem vencer na Sul-Americana, a equipe paraguaia soma seis partidas sem vitórias contabilizando competiçõs nacionais e internacionais.

O Rojo de Mallorquín acumula três derrotas e três empates nas últimas seis partidas disputadas. A última vitória aconteceu em 02 de abril, contra o Sol de América, pela 8ª rodada do Campeonato Paraguaio. O último confronto, contra o Olimpia, o General Caballero marcou com Junior Marabel e Guillermo Hauche, mas levou a virada com Walter González, Guillermo Paiva e Derlis González.

A partida contra o Ceará acontece no Estádio Manuel Ferreira, em Assunção, às 19h15 (horário de Brasília).

​Últimas partidas do General Caballero-PAR

General Caballero 1 x 1 La Guaira (Sul-Americana)

General Caballero 0 x 0 Cerro Porteño (Campeonato Paraguaio)

Independiente-ARG 2 x 0 General Caballero (Sul-Americana)

Resistencia SC 2 x 1 General Caballero (Campeonato Paraguaio)

General Caballero 0 x 0 12 de Octubre (Campeonato Paraguaio)

General Caballero 2 x 3 Olimpia (Campeonato Paraguaio)

Novo treinador

Para reverter a fase negativa, o clube paraguaio anunciou o técnico argentino Luciano Theiler, de 40 anos. O dirigente estava à frente do Deportivo Maipú, que disputava o Torneo Federal A, equivalente a 3ª divisão da Argentina.

Na estreia do novo técnico, o General Caballero foi a campo com: Gustavo Arevalos; Mareco, Junior Barreto, Leandro Corulo e Tomas Lezcano; Heinze, José Vera, Luis Fernandez e Guillermo Hauche; Junior Marabel e González.

Legenda: O argentino Luciano Theiler, de 40 anos, assumiu o comando técnico do General Caballero, do Paraguai Foto: Divulgação / General Caballero