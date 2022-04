Ceará tem time titular definido na "Era Dorival" e soma quase 70% do elenco utilizado em cinco jogos

O início do treinador Dorival Júnior no Ceará foi muito positivo, com quatro vitórias em cinco jogos. Em curto intervalo de tempo, a equipe definiu um sistema tático e também uma escalação-base.

Na tentativa de repetir os titulares, a comissão técnica utilizou 69,6% do elenco. No 4-3-3, uma possível equipe, de acordo com os últimos duelos, seria: João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Fernando Sobral; Vina, Lima e Mendoza.

Legenda: Com Dorival Júnior, o Ceará atua no esquema tático 4-3-3 Foto: reprodução / Lineup11

Até o momento, os únicos titulares em todas as partidas foram o goleiro João Ricardo, o zagueiro Messias, o volante Rodrigo Lindoso e o atacante Lima. Os desfalques atrapalham a sequência.

Por conta de suspensões e lesões, o desafio de Dorival é conciliar a identidade de jogo, a competitividade e o desgaste. O Vovô participa da Sul-Americana, da Série A e Copa do Brasil.

Conhecendo o elenco

Legenda: O técnico Dorival Júnior assinou contrato com o Ceará até o fim de 2022 Foto: Kid Júnior / SVM

Em contato com o departamento de futebol, a nova comissão técnica demonstrou conhecimento do elenco alvinegro e ressaltou o processo de continuidade do trabalho de Tiago Nunes. Assim, as premissas também são repassadas por Dorival Júnior aos demais jogadores, que se adaptam.

Apenas 10 atletas não foram utilizados: goleiros André Luiz (opção), Richard (opção) e Vinícius Machado (opção); zagueiro Marcos Victor (opção); lateral-direito Buiú (DM); lateral-esquerdo Victor Luís (DM); atacantes Dentinho (DM), Matheus Peixoto (DM), João Victor (opção) e Jael (DM).

A expectativa é que, no dia a dia, as peças se credenciem ao momento do jogo. Jovens da base como o meia Léo Rafael, que entrou no decorrer do jogo contra o Botafogo e depois foi acionado como titular diante do Tombense-MG. Pela maratona, a tendência é o maior rodízio de atletas.

Confira as escalações do Ceará na “Era Dorival”

Ceará 2x1 Independiente [ARG] | João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fernando Sobral (Richardson), Rodrigo Lindoso e Richard (Erick); Vina (Michel Macedo), Lima (Zé Roberto) e Mendoza (Iury Castilho).

Palmeiras 2x3 Ceará | João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio (Gabriel Lacerda) e Bruno Pacheco (Lucas Ribeiro); Fernando Sobral (Richardson), Rodrigo Lindoso e Richard (Geovane); Vina, Lima (Erick) e Mendoza.

La Guaira [VEN] 0x2 Ceará | João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Richardson (Erick), Rodrigo Lindoso e Richard (Fernando Sobral); Vina (Zé Roberto), Lima (Lucas Ribeiro) e Mendoza (Geovane).

Ceará 1x3 Botafogo | João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco (Kelvyn); Richardson (Geovane), Rodrigo Lindoso (Erick) e Richard (Léo Rafael); Zé Roberto (Cléber), Lima e Mendoza.

Tombense-MG 0x2 Ceará | João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Gabriel Lacerda e Kelvyn; Geovane, Léo Rafael (Wescley) e Rodrigo Lindoso; Erick (Mendoza), Vina (Nino Paraíba) e Lima (Lucas Ribeiro).