Com Dorival, Ceará marcou gols em todos os jogos e tem média melhor que no início de Tiago Nunes

Não é de hoje que o principal desafio do Ceará é de conseguir melhorar o aproveitamento nas finalizações. Em vários jogos, o time criou boas chances, mas não as converteu em gols. O início de Dorival Junior, porém, apresenta um aspecto positivo: com o novo treinador, o Alvinegro marcou gols em todos os jogos e apresenta boa média.

O Vovô balançou as redes dos cinco adversários que enfrentou: Independiente-ARG (C), Palmeiras (F), Deportivo La Guaira (F), Botafogo (C) e Tombense-MG (F).

Ao todo, foram 10 gols anotados, com média de dois a cada jogo. Desempenho que é superior ao de seu antecessor, Tiago Nunes, quando começou.

Nos cinco primeiros jogos sob comando de Tiago, o Vovô marcou apenas dois gols e teve somente uma vitória (1x0 sobre a Chapecoense), acumulando duas derrotas (2x0 para o Grêmio e 3x1 para o Atlético-MG), além de dois empates, ambos em 0x0, contra Santos e Internacional.

Avaliação do professor

Após a vitória por 2 a 0 sobre a Tombense-MG, pela Copa do Brasil, o técnico Dorival Junior falou sobre o desempenho do sistema ofensivo.

"Eu acho que o desempenho ofensivo, de um modo geral, vem evoluindo, vem melhorando. Nós estamos agredindo muito a última linha adversária, acho que isso é um fator importante. É uma equipe que tem potencial técnico para que possa encontrar resultados de uma maneira natural, por isso que os gols têm saído", disse.

Mesmo assim, Dorival ainda acredita que a equipe pode encontrar um melhor equilíbrio entre o ataque e a defesa.

"Um equilíbrio entre atacar e defender acho que ainda nos falta. É até natural isso, porque foram bem poucos os treinamentos que nós fizemos. E a partir do instante que tenhamos um pouco mais de condições de desenvolvermos aquilo que pensamos e imaginamos para a equipe, espero que com isso encontremos um equilíbrio maior e, em cima desse equilíbrio, estarmos mais próximo do gol adversário e ao mesmo tempo nos protegendo de possíveis ataques. Tudo é questão de tempo, de treinamento", finalizou.