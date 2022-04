Dorival Junior fala sobre recuperação de Matheus Peixoto: "temos que respeitar os prazos"

Contratado em maio, o atacante Matheus Peixoto está mais perto de estrear pelo Ceará. O jogador já finalizou tratamento por lesão no tornozelo e está no período de transição. O técnico Dorival Junior falou sobre a expectativa de contar com o atleta, mas pregou cautela.

Vale lembrar que Peixoto precisa se condicionar adequadamente, sem queimar etapas, já que a última vez que entrou em campo para um jogo oficial foi em janeiro. Por isso, o comandante alvinegro ressalta a importância de uma recuperação bem feita.

"Nós esperamos contar com o Matheus o mais rápido possível. É natural que temos que respeitar os prazos médicos e, principalmente, do departamento físico, para que o tenhamos o quanto antes em campo. Ele está fazendo todos os procedimentos necessários, seguindo à risca tudo aquilo que foi desenvolvido para sua recuperação, e a partir do momento que tenhamos, é um jogador interessante, que com certeza poderá contribuir e muito para o nosso crescimento", afirmou o treinador.

Clube e jogador fazem o esforço necessário para que isso possa ocorrer o mais breve possível. Tanto é que Matheus está realizando um tratamento intensivo para que tenha condições de executar atividades físicas de maior intensidade.

Ele ainda não será relacionado para o jogo contra o General Caballero, no Paraguai, mas poderá em breve ficar à disposição de Dorival Junior.