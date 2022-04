Dorival Júnior explica rodízio no Ceará e elogia Vina: “faz a diferença”

O Ceará venceu o Tombense-MG por 2 a 0, nesta quarta-feira (21), e largou na frente em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2022. No jogo de ida, em Minas Gerais, Vina garantiu o placar com dois gols. O jogador foi muito elogiado pelo técnico alvinegro Dorival Júnior.

"O Vina é um jogador importantíssimo para o grupo e o elenco, faz a diferença, tem um potencial técnico importante e, em condições, acaba desequilibrando. Está fazendo desse ano, um ano especial e diferenciado, assim como foi há dois anos. Espero que mantenha essa postura. Um jogador que merece a nossa confiança e o respeito, realmente tem feito a diferença", declarou.

No confronto, a comissão técnica optou por mesclar o elenco e promover um rodízio, poupando jogadores com mais rodagem na temporada. Dorival também explicou o motivo dessa decisão.

“Nós estávamos com alguns (jogadores) correndo um sério risco de lesão. Acompanhando o Brasileirão, vi que entre três e cinco jogadores ficam de fora por um período considerável das suas equipes e temos de ter muito cuidado porque os campeonatos carecem de uma recuperação um pouco maior, e esse prazo não é dado. A cada semana são três jogos”, concluiu o comandante.

Com vantagem no confronto, o Ceará disputa o jogo de volta no dia 11 maio, quarta, às 19h, na Arena Castelão. O próximo duelo, no entanto, será pela Copa Sul-Americana. A equipe enfrenta o General Caballero, do Paraguai, fora de casa, na próxima terça (26), pelo Grupo G do torneio.

Assista a coletiva de Dorival