Análise: Ceará supera desfalques e abre vantagem confortável na Copa do Brasil

O Ceará fez o que se esperava dele diante do Tombense na noite de quarta-feira pela Copa do Brasil. Favorito no confronto, o Vozão foi até Muriaé para abrir uma boa vantagem e conseguiu. A vitória é mais significativa ainda por dois fatores bem relevantes: o estado do gramado e os desfalques.

Sem jogadores como Fernando Sobral (com lombalgia), Zé Roberto (trauma no tornozelo esquerdo), Luiz Otávio (Mialgia na panturrilha esquerda), Richardson (Lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda) e Richard e Bruno Pacheco (poupados), o Vovô entrou com uma formação inédita e diferente, mas se impôs.

Foram bem

Dorival Junior conseguiu dar rodagem ao elenco - Lacerda, Geovane, Léo Rafael e Kelvyn - todos crias do clube, deram conta do recado, e ainda poupou os desgastados Nino Paraíba (que sequer entrou) e Mendoza (utilizado só meio tempo).

Com a dificuldade do gramado e falta de entrosamento, era natural que a atuação alvinegra não fosse exuberante, alternando domínio e pressão do time da casa, mas a equipe soube definir o jogo.

Vina decisivo

No 1º tempo, Vina marcou um golaço de falta e na etapa final, resolveu ao marcar no 2º tempo em um momento de pressão do adversário, que naquela altura, tinha um jogador a mais após expulsão de Messias.

A presença de Vina melhora consideravelmente o poder de finalização e o coletivo da equipe, ele que ficou de fora na derrota contra o Botafogo por 3 a 1 no Castelão pela Série A no domingo, após estar suspenso.

A vitória dá tranquilidade para a definição no Castelão, no dia 11, já que o Vovô pode até perder por um gol de diferença.

Legenda: Ausente na derrota contra o Botafogo pela Série A, Vina voltou e foi decisivo com dois gols Foto: Israel Simonton/CearaSC

Próximo jogo

Para a sequência da temporada, dá confiança para mais um jogo fora de casa, agora contra o General Caballero/PAR, na terça-feira pela Copa Sul-Americana. O Vozão tem mostrado fora de casa que é confiável.