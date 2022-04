Delegação do Ceará chega ao Paraguai para fazer seu 1º jogo da história no país

O Ceará está em 'terras novas' para o clube. O Alvinegro cearense aportou em Assunção, capital do Paraguai, onde enfrentará o General Caballero pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana. A delegação do Vovô chegou no fim da manhã deste domingo (24).

Em solo paraguaio, o Ceará fará um treinamento ainda neste domingo em um campo particular da cidade. Mais um treinamento será realizado na segunda-feira no mesmo local. Na terça, a partida, às 19h15 (horário de Brasília) no Estádio Manuel Ferreira, pertencente ao Olimpia.

Evento inédito

Legenda: Delegação do Ceará se encontrou com grupo de torcedores em Assunção Foto: Fausto Filho/ Ceará

Será o primeiro jogo oficial do Ceará e do futebol cearense contra uma equipe paraguaia. Também será a primeira vez que o clube atuará no país sul-americano.

O Alvinegro tenta repetir o feito da última partida disputada pela Sula, quando venceu o Deportivo La Guaira, na Venezuela, garantindo a liderança do grupo, os primeiros gols e vitória do clube em terras estrangeiras.

Se vencer, o Vovô dá um passo importante rumo à classificação, já que manterá vantagem considerável para os outros rivais do grupo.