Fortaleza terá desfalque de Lucas Lima e Felipe contra Flamengo; veja suspensos

O Fortaleza não terá o zagueiro Ceballos, o volante Felipe e o meio-campista Lucas Lima à disposição para enfrentar o Flamengo no domingo (5), pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O defensor e o médio-central receberam o 3° cartão amarelo e cumprirão suspensão diante do Rubro-Negro, enquanto o médio-defensivo recebeu cartão vermelho no Clássico-Rei desta quarta-feira (1°).

Sem vencer na competição, a equipe de Juan Pablo Vojvoda tem o pior início de Série A dos últimos 10 anos. Diante do Flamengo, no Maracanã, o argentino precisará mexer no elenco e ainda conta com três atletas no departamento médico: Tinga (edema na panturrilha direita), Matheus Vargas (edema no músculo adutor da coxa) e Renato Kayzer (em transição).

Para a posição de Ceballos, o Fortaleza conta com Landázuri. No meio-campo, Zé Welison ou Ronald podem substituir Felipe, enquanto Lucas Crispim ou Romarinho devem ser as opções para suprir a ausência de Lucas Lima.