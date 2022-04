Ceará faz história e vence Palmeiras pela 1ª vez como visitante; veja retrospecto

O Ceará venceu o Palmeiras neste sábado (9) na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro e conquistou a 1ª vitória como visitante diante dos palmeirenses na história. Até então, eram 16 confrontos, com 13 vitórias da equipe paulista e três empates.

Os duelos acontecem desde o Brasileirão de 1973. As equipes ainda se enfrentaram pela Copa do Brasil e pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Para além do desempenho entre as equipes, o Ceará estreou com vitória pelo 2° ano consecutivo. Em 2021, venceu o Grêmio na 1ª rodada. Desde que retornou a Série A do Campeonato Brasileiro, em 2018, conquistou três vitórias em estreias, contra CSA, Grêmio e Palmeiras. Em 2018 e 2020, perdeu para Santos e Sport, respectivamente.

Confrontos do Ceará contra o Palmeiras como visitante

Palmeiras 3 x 0 Ceará (Brasileirão 1973)

Palmeiras 1 x 1 Ceará (Brasileirão 1974)

Palmeiras 2 x 0 Ceará (Brasileirão 1975)

Palmeiras 4 x 0 Ceará (Brasileirão 1978)

Palmeiras 3 x 1 Ceará (Brasileirão 1980)

Palmeiras 1 x 1 Ceará (Copa do Brasil de 1994)

Palmeiras 5 x 0 Ceará (Copa do Brasil de 1997)

Palmeiras 6 x 0 Ceará (Copa do Brasil de 1998)

Palmeiras 1 x 1 Ceará (Série A de 2010)

Palmeiras 1 x 0 Ceará (Série A de 2011)

Palmeiras 4 x 1 Ceará (Série B de 2013)

Palmeiras 2 x 1 Ceará (Série A de 2018)

Palmeiras 1 x 0 Ceará (Série A de 2019)

Palmeiras 2 x 1 Ceará (Série A de 2020)

Palmeiras 3 x 0 Ceará (Copa do Brasil de 2020)

Palmeiras 1 x 0 Ceará (Série A de 2021)

Palmeiras 2 x 3 Ceará (Série A de 2022)