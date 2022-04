Ceará vence Palmeiras por 3 a 2 na estreia da Série A

O Ceará venceu o Palmeiras neste sábado (9) por 3 a 1, no Allianz Parque, em São Paulo, na rodada de estreia da Série A do Campeonato Brasileiro. Jorge (contra), Mendoza e Lucas Ribeiro marcaram os gols do alvinegro, enquanto Zé Rafael e Gustavo Gómez marcaram para os palmeirenses.

Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior assume a liderança provisória do Brasileirão, sendo a única equipe a ter conquistado vitória neste sábado.

Na próxima rodada, o Ceará enfrenta o Botafogo, na Arena Castelão. O duelo está marcado para o dia 17 de abril (domingo), às 19h (horário de Brasília). Antes, enfrenta o Deportivo La Guaira, na terça-feira (12), às 19h15 (horário de Brasília), na Venezuela, pela 2ª rodada da Sul-Americana.

O jogo

A partida iniciou movimentada, com o Ceará controlando as ações, com consistência defensiva, enquanto buscava atacar os espaços vazios na defesa palmeirense.

O resultado aconteceu de imediato: aos 06 minutos, Mendoza recebeu na esquerda, partiu em velocidade e cruzou na área. O lateral-esquerdo Jorge, do Palmeiras, tentou cortar, mas empurrou para as redes.

A pressão exercidade pelo Ceará deixou o Palmeiras acoado. A vantagem alvinegra, inclusive, foi ampliada, após cobrança de escanteio de Vina e rebote de Weverton, com Mendoza acertando o ângulo do arqueiro palmeirense.

A vantagem no placar construída em minutos deixou o Ceará em posição segura. Porém, com o recuo das linhas, a equipe de Dorival Júnior viu o Palmeiras crescer na partida, dominar as ações e diminuir o placar com Zé Rafael, em ótima jogada de Dudu e Raphael Veiga.

O gol deu novo ânimo aos palmeirenses, que buscaram agredir o Ceará ainda mais, tendo como foco as jogadas laterias. Em uma delas, Marcos Rocha cruzou e Rony finalizou para fora.

Pelo lado alvinegro, Fernando Sobral e Vina, de fora da área, tentaram o arremate, mas não conseguiram aumentar a vantagem no placar.

Legenda: Palmeiras e Ceará se enfrentaram neste sábado (9) no Allianz Parque, em São Paulo Foto: Cesar Greco / SE Palmeiras

Segundo tempo

Em destavantagem, o Palmeiras iniciou o 2° tempo pressionando o Ceará. Logo nos minutos iniciais, Rafael Navarro, de biquinho, quase igualou o marcador no Allianz Parque.

Apesar do ímpeto palmeirense, o Ceará conseguia administrar o período sem a bola, com forte marcação individual no meio-campo e na lateral-direita, com Bruno Pacheco neutralizando Dudu. Nos contra-ataques, a equipe de Dorival Júnior conseguia agredir o Palmeiras: aos 11 minutos, Mendoza cortou a marcação e finalizou por cima do gol.

Sem conseguir chegar ao campo adversário tocando a bola, Gustavo Scarpa resolveu arriscar de fora da área e quase surpreendeu o goleiro João Ricardo. O arqueiro alvinegro salvou o Vozão!

Após as tentativas palmeirenses, o atacante Erick, que entrou no lugar do Lima, resolveu aparecer: aos 26 minutos, arriscou de fora da área, mas mandou à direita de Weverton. No minuto seguinte, aplicou uma caneta em Murilo, deixou Danilo no chão e finalizou, mas o arqueiro do Palmeiras salvou. Aos 31, recebeu na área, cruzou, mas Mendoza não conseguiu finalizar.

O time alvinegro seguiu à risca o manual: defende e contra-ataca. Aos 42 minutos, o xeque mate com Lucas Ribeiro. Em contra-ataque iniciado por Vina, Mendoza serve Erick no lado esquerdo, que finaliza e Weverton defende. No rebote, o zagueiro empurrou para o fundo das redes.

Nos acréscimos da partida, Richardson cometeu pênalti em Gabriel Veron. Na cobrança, Gustavo Gómez acertou o ângulo e diminuiu a vantagem alvinegra. O lance, porém, não surtiu efeito no resultado final, que terminou com vitória do Ceará.